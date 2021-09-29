Индекс Мосбиржи начнет торги в среду со снижения на 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию в среду со снижения в пределах 0,2-0,6%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 4040-4060 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4020, 4010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4070, 4090 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет довольно сильное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации недалеко от ближайшего значимого уровня 4050 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. отмечает эксперт. Среди большого количества иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по его мнению, будет иметь публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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