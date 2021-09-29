Драйверы роста цены нефти пока остаются в силе - "Алор Брокер"

Драйверы роста цены нефти марки Brent пока остаются в силе, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Нефть марки Brent достигла цели роста в $80 за баррель, от которой во вторник произошел разворот вниз. Причем в среду падение цены нефти продолжается. Скорее всего, сейчас мы наблюдаем "игрища" крупных спекулянтов накануне экспирации фьючерсов на нефть. С большой вероятностью с начала месяца нефть как минимум прекратит падать, поскольку драйверы ее роста, самым главным из которых является дефицит первичного предложения углеводородов, остаются в силе", - отмечает Антонов.

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