Возможно ослабление рубля до 73 руб./$1 и выше в среду - "Алор Брокер"

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 73 руб./$1 и выше в течение торговой сессии в среду, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в среду окончательно потеряет поддержку со стороны налогового периода. К тому же Минфин не будет проводить аукционы по ОФЗ из-за роста волатильности на рынке, что также увеличит давление на рубль. Не исключено, что по итогам дня пара доллар/рубль уйдет выше отметки 73 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.