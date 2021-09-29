Уход котировок нефти ниже $76/барр. в настоящее время маловероятен - BCS Express

Уход котировок нефти марки Brent ниже уровня в $76 за баррель в настоящее время маловероятен, говорится в комментарии BCS Express.

Цены на нефть марки Brent во второй половине вторника растеряли весь дневной прирост выше $80 за баррель и закрыли день в минусе, констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. Давление оказывали рост доллара и слабая статистика из США. Сильный доллар США в теории делает нефть менее доступной для держателей других валют и является негативным фактором для котировок, отмечает он.

Вечером предварительные данные по запасам нефти в США представил Американский институт нефти (API). Запасы нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе могли вырасти на 4,1 млн, 3,6 млн, и 2,5 млн соответственно. Такая статистика оказала дополнительное давление на нефтяные котировки, которые продолжают снижение в среду утром, указывает Галактионов. "Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются около $78 за баррель. Потенциал для снижения за счет компенсации накопленной перекупленности еще есть, но при текущих прогнозах по дефициту уход ниже $76 выглядит маловероятным", - пишет эксперт.

Также аналитик инвесткомпании обращает внимание, что в среду будет опубликована официальная статистика по запасам нефти от EIA. Если данные API подтвердятся, то негативная динамика по нефти может сохраниться, в противном случае, указывает Галактионов, вероятен отскок.

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