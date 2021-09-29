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29 сентября 2021 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 29 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы понесли существенные потери во вторник. Падение Nasdaq Composite стало максимальным с 18 марта, а Dow Jones Industrial Average снизился впервые за пять торговых сессий. Негативное влияние на рынок акций оказали повышение доходности гособлигаций до максимума с июня, а также рост стоимости энергоресурсов. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований. "Теперь мы предполагаем, что Минфин, вероятно, исчерпает свои чрезвычайные меры, если Конгресс не примет меры для повышения потолка или приостановке действия лимита госдолга, к 18 октября", - говорится в письме главы Минфина лидерам Конгресса. "Мы ожидаем, что в этот момент у министерства останутся очень ограниченные ресурсы, которые будут быстро исчерпаны. Неизвестно, сможем ли мы продолжать выполнять все обязательства страны после этой даты", - сообщается в письме.

В свою очередь глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что регулятор выполнил практически все критерии, чтобы начать сворачивать стимулирующие меры. Инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем начнет замедляться, заявил он. Усиление инфляции, вызванное проблемами в цепочках поставок и другими факторами, связанными с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса, оказалось более длительным и более существенным, чем ожидалось, полагает глава Федрезерва. "Однако эти факторы ослабнут, и когда это произойдет, инфляция, вероятно, опустится до целевого показателя Федрезерва в 2%", - считает он.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду вслед за отрицательным закрытием торговой сессии в США. Инвесторы в регионе обеспокоены замедлением ожидаемых темпов роста экономики Китая, которая столкнулась с энергетическим кризисом. Экономисты Goldman Sachs ожидают роста ВВП Китая в 2021 году на 7,8%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал повышение на 8,2%. Ранее свои прогнозы относительно увеличения китайской экономики также ухудшили банк Nomura и рейтинговое агентство Fitch. Китайский индекс Shanghai Composite падает на 1,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

Кризис энергоснабжения в Китае связан с тем, что одни регионы страны сталкиваются с реальной нехваткой электроэнергии на фоне резкого скачка цен на уголь и природный газ, другие требуют от компаний экономить электричество, чтобы добиться поставленных властями страны целей по снижению вредных выбросов. В результате китайские производители предупредили, что строгие требования к сокращению использования электроэнергии приведут к снижению объемов производства в ключевых экономических центрах страны.

Японский Nikkei 225 упал по итогам торгов 29 сентября на 2,2%. Инвесторы следят за выборами нового премьер-министра в стране, которые пройдут в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в среду. Южнокорейский Kospi снижается на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 1,1%.

Цены на нефть опускаются более чем на 1,5% в ходе торгов в среду. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в среду составила $77,68 за баррель, что на 1,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,6% - до $79,09 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,94 за баррель, что на 1,79% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,2% - до $75,29 за баррель.

Давление на котировки оказывают возобновившиеся опасения по поводу темпов восстановления мировой экономики на фоне пандемии коронавируса. В то же время цены на нефть остаются вблизи уровней, в последний раз зафиксированных в октябре 2018 года, на фоне ограниченного предложения. Добыча в Мексиканском заливе все еще не восстановлена до уровней, предшествовавших урагану "Ида", в то время как запасы сырья находятся на минимуме за три года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,216 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,681 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 сентября вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 726,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ТМК БО-07" (+2,3%), "Россельхозбанк-20" (+0,69%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,36%), "Тинькофф Банк-001P-03R" (-0,17%) и "Ростелеком (MOEX: RTKM) 001P-02R" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк завершил размещение 2-летних облигаций серии 002Р-14 объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 21 сентября, по итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 7,9% годовых.

ПАО "ЛК "Европлан" завершило размещение облигаций со сроком обращения 3,5 года серии 001Р-04 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 8,8% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-14-го купонов. Купоны квартальные.

ООО "Интерлизинг" завершило размещение облигаций серии 001Р-02 на 1,5 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 23 сентября, ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонных периодов будет погашено по 16,5% от номинала, еще 17,5% номинала будет погашено в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные. В результате дюрация выпуска составит 2,2 года.

Экспобанк завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 23 сентября, ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 9% годовых, купоны квартальные. 10 сентября "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций Экспобанка серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) завершило размещение облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года. Сбор заявок на облигации проходил с 21 по 24 сентября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 5-6-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 7-10-го купонов - по 7,5% от номинала, в даты окончания 11-14-го купонов будет погашено по 15% от номинала. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Газпром капитал" завершило размещение бессрочных облигаций серии 001Б-03 объемом 60 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 21 сентября, ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8,6% годовых. Ставке соответствует доходность к колл-опциону 8,78% годовых. По облигациям предусмотрен колл-опцион через 4,5 года и далее каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Решение о колл-опционе принимается за 14 дней до него. Номинал одной облигации - 5 млн рублей. Процентная ставка купонов со 2-го по 9-й равна процентной ставке по 1-му купону. Купоны полугодовые. В случае неисполнения колл-опциона процентные ставки фиксированных купонов для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления колл-опциона, будут определяться как ставка по результатам букбилдинга плюс дополнительная премия. Дополнительная премия для первого колл-опциона равна 50 базисным пункта, для второго и последующих колл-опционов равна 95 базисным пунктам. Облигации размещены по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов-юрлиц.

АО "Аэрофьюэлз" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 9,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере не выше 10,27% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 28 сентября. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Это уже вторая программа облигаций. Первую программу объемом до 1,5 млрд рублей "Мосбиржа" зарегистрировала в декабре 2020 года. В рамках нее в марте текущего года компания разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей.

АО "Росгеология" установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций объемом 6 млрд рублей на уровне 9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,2% годовых. Сбор заявок прошел 28 сентября. Техразмещение предварительно запланировано на 30 сентября. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, мажоритарий АО "Концерн "Калашников") установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 в размере 9,4% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 7 млрд рублей в октябре 2017 года по ставке 9% годовых, по выпуску 12 октября предстоит оферта.

ООО "Магистраль двух столиц" установило ставку 25-го купонного периода облигаций с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 9,46% годовых и серии А2 - на уровне 8,96% годовых. Облигации были размещены в мае 2015 года с погашением в мае 2031 года. В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 13 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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