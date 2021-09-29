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29 сентября 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи откроет торги среды в минусе - BCS Express
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду на отрицательной территории на фоне умеренно негативного утреннего внешнего фона, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Российский рынок акций выглядит чуть устойчивей ключевых западных площадок. Помогают высокие цены на энергоносители. Лучше остальных вновь торгуется нефтегазовый сектор, но в среду его устойчивость может пошатнуться, так как наблюдается локальная коррекция нефтяных цен. Тем не менее среднесрочный взгляд остается умеренно позитивным. В случае глубоких просадок в бумагах "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Роснефти" акции этих компаний могут быть интересны для наращивания длинных позиций, - отмечает аналитик инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи была достигнута обозначенная ранее цель на уровне 4110 пунктов, после чего импульс роста завершился. Риски чуть более глубокой коррекции остаются повышенными, но в отличие от рынка США в российских акциях общая картина более позитивная. Индекс Мосбиржи все еще остается в рамках растущего тренда. Его нижняя граница постепенно поднимается, но еще достаточно далеко - на 3870-3885 пунктах". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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29 сентября 2021 года 14:16
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции TotalEnergies с целевой ценой $62 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $43,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Баррель нефти марки Brent с начала... читать дальше
.29 сентября 2021 года 13:52
Уход котировок нефти марки Brent существенно ниже $76 за баррель на текущей неделе маловероятен, считают аналитики Банка "Санкт-Петербург". "Постепенное восстановление работы нефтяных объектов в Мексиканском заливе после ураганов оказывает давление на котировки "черного золота". Такой процесс... читать дальше
.29 сентября 2021 года 13:37
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4350-4400 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Ильи Зубкова. "Накануне индекс S&P 500 не смог удержаться выше 50-дневной скользящей средней. RSI также указывает на... читать дальше
.29 сентября 2021 года 13:13
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group c целью $440 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, открытую 8 сентября 2021 года, в связи с достижением уровня стоп-приказа ($398), сообщается в комментарии инвесткомпании. "Закрываем инвестиционную идею в... читать дальше
.29 сентября 2021 года 12:48
Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4040-4090 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Отечественный фондовый рынок в очередной раз демонстрирует эластичность к шокам благодаря высокому уровню ликвидности. В этой связи... читать дальше
.29 сентября 2021 года 12:19
Уход котировок нефти марки Brent ниже уровня в $75 за баррель пока маловероятен, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent во второй половине вторника перешли к снижению на фоне крепкого доллара. Глава ФРС на банковском комитете в очередной раз... читать дальше
.29 сентября 2021 года 11:55
Шансы на укрепление рубля до 71-72 руб./$1 на горизонте до конца 2021г пока сохраняются - BCS Express
Шансы на укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровней 71-72 руб./$1 на горизонте до конца текущего года пока сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Несмотря на общемировой рост волатильности, курс пары USD/RUB выглядит относительно стабильным. Девальвационные... читать дальше
.29 сентября 2021 года 11:36
Возможно снижение индекса S&P 500 к уровням 4240-4250 пунктов в ближайшее время, а при их пробое - к 4050-4100 пунктам, говорится в аналитическом материале BCS Express. Складывается очень слабая картина по индексу S&P 500, считает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин: нарушена тенденция из... читать дальше
.29 сентября 2021 года 11:30
Москва. 29 сентября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в среду залег в боковик на фоне смешанных внешних сигналов (нефть сократила потери, растет в рамках коррекции фондовая Европа); динамика blue chips разнополярная, индекс МосБиржи удерживается выше 4050 пунктов. читать дальше
.29 сентября 2021 года 11:16
Рубль в паре с долларом может продолжить торги в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Локо-Инвеста". "Очевидно, что при текущих ценах на энергоносители (даже после их снижения от максимумов) рубль находится далеко позади своих конкурентов в рейтинге... читать дальше
.29 сентября 2021 года 10:53
Вероятно сохранение давления на акции компаний IT-сектора на рынке бумаг США в ближайшее время, считают аналитики ITI Capital. Индекс S&P 500 во вторник опустился на 2% в условиях падения спроса на риск, Nasdaq - на 2,8% - снижение индексов стало максимальным с мая и марта соответственно,... читать дальше
.29 сентября 2021 года 10:36
Ослабление склонности к риску на глобальных рынках может спровоцировать рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,35% годовых в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Инвесторы отыгрывают ужесточение риторики американского Центробанка и ожидания более раннего... читать дальше
.29 сентября 2021 года 10:19
Индекс Мосбиржи будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3990-4090 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Российские фондовые индексы в начале торговой сессии в среду, вероятно, останутся под понижательным давлением во многом ввиду продолжения... читать дальше
.29 сентября 2021 года 10:05
зможно снижение котировок нефти марки Brent до уровня $77 за баррель в среду на фоне падения американского рынка, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Минфин решил отменить аукционы ОФЗ в среду, 29 сентября, что должно поддержать рублёвые гособлигации, отмечают эксперты... читать дальше
.29 сентября 2021 года 09:53
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут конференция Сбербанка, центробанки и макростатистика: - Сбербанк проведет конференцию, посвященную ипотечному бизнесу; - В России будет опубликован отчёт по недельной инфляции; -... читать дальше
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