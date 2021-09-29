Индекс Мосбиржи откроет торги среды в минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду на отрицательной территории на фоне умеренно негативного утреннего внешнего фона, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций выглядит чуть устойчивей ключевых западных площадок. Помогают высокие цены на энергоносители. Лучше остальных вновь торгуется нефтегазовый сектор, но в среду его устойчивость может пошатнуться, так как наблюдается локальная коррекция нефтяных цен. Тем не менее среднесрочный взгляд остается умеренно позитивным. В случае глубоких просадок в бумагах "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Роснефти" акции этих компаний могут быть интересны для наращивания длинных позиций, - отмечает аналитик инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи была достигнута обозначенная ранее цель на уровне 4110 пунктов, после чего импульс роста завершился. Риски чуть более глубокой коррекции остаются повышенными, но в отличие от рынка США в российских акциях общая картина более позитивная. Индекс Мосбиржи все еще остается в рамках растущего тренда. Его нижняя граница постепенно поднимается, но еще достаточно далеко - на 3870-3885 пунктах".

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