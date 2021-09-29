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29 сентября 2021 года 09:05

Падение Nasdaq было максимальным с марта

Американские фондовые индексы понесли существенные потери во вторник. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок опускаются в среду.

Американские фондовые индексы понесли существенные потери во вторник.

Падение Nasdaq Composite стало максимальным с 18 марта, а Dow Jones Industrial Average снизился впервые за пять торговых сессий, сообщает MarketWatch.

Негативное влияние на рынок акций оказывает повышение доходности гособлигаций до максимума с июня, а также рост стоимости энергоресурсов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

В письме лидерам Конгресса в начале сентября она заявила, что не может дать "точную оценку" того, когда у министерства закончатся средства, но "наиболее вероятно", что они будут "исчерпаны в течение октября". В новом письме, опубликованном во вторник, она уточнила этот срок. "Теперь мы предполагаем, что Минфин, вероятно, исчерпает свои чрезвычайные меры, если Конгресс не примет меры по повышению потолка или приостановке действия лимита госдолга, к 18 октября", - говорится в документе.

"Мы ожидаем, что в этот момент у министерства останутся очень ограниченные ресурсы, которые будут быстро исчерпаны. Неизвестно, сможем ли мы продолжать выполнять все обязательства страны после этой даты", - сообщается в письме.

Позже, выступая в Конгрессе, Йеллен высказала мнение, что период низких процентных ставок в США, вероятно, сохранится в течение некоторого времени в дальнейшем. Она отметила наличие некоторых признаков, указывающих на то, что рост инфляции ослабевает.

Между тем глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сказал, что регулятор выполнил практически все критерии, чтобы начать сворачивать стимулирующие меры.

Инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем начнет замедляться, заявил он. Усиление инфляции, вызванное проблемами в цепочках поставок и другими факторами, связанными с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса, оказалось более длительным и более существенным, чем ожидалось, полагает глава Федрезерва.

"Однако эти факторы ослабнут, и когда это произойдет, инфляция, вероятно, опустится до целевого показателя Федрезерва в 2%", - считает он.

Котировки акций поставщика услуг беспроводного доступа в интернет в самолетах Gogo Inc. взлетели почти на 38% по итогам торгов во вторник после того, как компания улучшила прогноз финансовых показателей на долгосрочную перспективу.

Ford Motor (SPB: F) объявил о намерении построить четыре завода в США. Сумма инвестиций оценивается в $7 млрд. Три из четырех предприятий будут выпускать аккумуляторы для электромобилей компании. Бумаги Ford подорожали на 1,1%.

Между тем бумаги производителя микрочипов Advanced Micro Devices (SPB: AMD) рухнули в цене на 6,1% после того, как аналитики New Street Research ухудшили рекомендации для них до "нейтрально" с "покупать".

Стоимость других представителей отрасли также упала, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 4,5%, Micron Technology (SPB: MU) - на 2,8%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 2,4%, Zoom Video Communications (SPB: ZM) - на 4%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 3,6%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 1,5%.

Аналитики Morgan Stanley понизили прогнозную цену акций интернет-ритейлера Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), заявив, что планируемое увеличение компанией количества сотрудников, а также повышение зарплат окажут давление на ее прибыль. Прогнозная цена акций Amazon понижена до $4100 с $4300, однако рекомендация "выше рынка" осталась без изменения. Котировки акций компании упали на 2,6% - до $3315,96.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 569,38 пункта (1,63%) - до 34299,99 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 90,48 пункта (2,04%), составив 4352,63 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов упал на 423,29 пункта (2,83%) - до 14546,68 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду вслед за отрицательным закрытием торговой сессии в США, где падение Nasdaq Composite стало максимальным с 18 марта, а Dow Jones Industrial Average снизился впервые за пять торговых сессий.

Инвесторы в регионе обеспокоены замедлением ожидаемых темпов роста экономики Китая, которая столкнулась с энергетическим кризисом. Экономисты Goldman Sachs ожидают роста ВВП Китая в 2021 году на 7,8%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал повышение на 8,2%. Ранее свои прогнозы относительно увеличения китайской экономики также ухудшили банк Nomura и рейтинговое агентство Fitch.

Кризис в энергоснабжении в стране связан с тем, что одни регионы Китая сталкиваются с реальной нехваткой электроэнергии на фоне резкого скачка цен на уголь и природный газ, другие требуют от компаний экономить электричество, чтобы добиться поставленных властями страны целей по снижению вредных выбросов. В результате китайские производители предупредили, что строгие требования к сокращению использования электроэнергии приведут к снижению объемов производства в ключевых экономических центрах страны.

В то же время данные, опубликованные Государственным статистическим управлением (ГСУ), показали, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в августе продолжила повышаться, однако более медленными темпами. В прошлом месяце она увеличилась на 10,1% в годовом выражении по сравнению с ростом на 16,4% в июле.

Китайский индекс Shanghai Composite падает на 1,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

Народный банк Китая (НБК) в среду предоставил банкам страны девятую порцию денежных средств в объеме 100 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Один из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande, который столкнулся с долговыми проблемами и снижением ликвидности, сообщил, что продаст акции китайского банка Shengjing Bank государственной управляющей компании на сумму $1,5 млрд. В среду Evergrande предстоят очередные процентные выплаты по облигациям в размере $47,5 млн. Акции компании растут на 9,4%.

На гонконгской бирже среди лидеров падения бумаги китайских нефтегазовых компаний: PetroChina Co. Ltd. (-5,4%), China Petroleum & Chemical Corp. (-2,3%) и CNOOC Ltd. (-2%). Кроме того, снижаются также акции технологических Meituan (-3%), Tencent Holdings Ltd. (-2,7%), Аlibaba Group Holding Ltd. (-2,5%) и автопроизводителя BYD Co. Ltd. (-3%).

Японский Nikkei 225 теряет в ходе торгов 2%.

Инвесторы следят за выборами нового премьер-министра в стране, которые пройдут в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в среду.

Днем ранее агентство Associated Press сообщило, что в Японии с 1 октября отменят режим ЧС, введенный в связи с пандемией коронавируса COVID-19, а затем постепенно снимут ограничения.

Акции автопроизводителя Mazda Motor Corp. снижаются на 1%, производителя электроники Sony Group Corp. - на 4%, инвесткомпании SoftBank Corp. - на 1,2%.

Южнокорейский Kospi падает на 1,7%.

Акции одного из ведущих корейских автопроизводителей Hyundai Motor Co. падают на 0,5%, в то время как Kia Corp. прибавляют 1%. Капитализация производителя чипов и микросхем Samsung Electronics Co. снижается на 2,5%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 3%.

Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 1,1%.

На австралийской бирже котировки акций горнодобывающей BHP уменьшаются на 1,5%, Rio Tinto Ltd. - на 0,4%.

Цены на нефть эталонных марок опускаются более чем на 1,5% в ходе торгов в среду.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 МСК в среду составляет $77,87 за баррель, что на $1,22 (1,54%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,44 (0,6%) - до $79,09 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,10 за баррель, что на $1,19 (1,58%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,16 (0,2%) - до $75,29 за баррель.

Давление на котировки оказывают возобновившиеся опасения по поводу темпов восстановления мировой экономики на фоне пандемии коронавируса, пишет Trading Economics.

Экономисты Goldman Sachs накануне ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2021 году на фоне ограничений в энергопотреблении. Теперь эксперты банка ожидают рост ВВП страны на 7,8% по сравнению с годом ранее, тогда как предыдущий прогноз был 8,2%. Ранее прогнозы роста ВВП Китая также ухудшили банк Nomura и рейтинговое агентство Fitch.

В то же время цены на нефть остаются вблизи уровней, в последний раз зафиксированных в октябре 2018 года, на фоне ограниченного предложения. Добыча в Мексиканском заливе все еще не восстановлена до уровней, предшествовавших урагану "Ида", в то время как запасы сырья находятся на минимуме за три года.

Аналитики Goldman на этой неделе повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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