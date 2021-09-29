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29 сентября 2021 года 08:46

Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 29 сентября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,7-72,79 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,765 руб./$1 (-3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 84,9775 руб./EUR1 (-11,75 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,94 коп. к уровню закрытия 28 сентября, до 78,26 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,67 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 30,23 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения рубля к доллару и евро на старте торгов 29 сентября обусловлены неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала. Давление на рубль оказывает перешедшая к снижению нефть, а также уменьшение аппетита глобальных инвесторов к рисковым активам. При этом поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под уплату последних в этом месяце налогов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,91 за баррель, что на 1,49% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $74,13 за баррель, что на 1,54% ниже уровня на закрытие рынка 28 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 2,71%, китайский CSI300 - 1,13%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,45%.

Американские фондовые индексы понесли существенные потери во вторник. Падение Nasdaq стало максимальным с 18 марта, а Dow Jones снизился впервые за пять торговых сессий, сообщает MarketWatch. Негативное влияние на рынок акций оказывает повышение доходности гособлигаций до максимума с июня, а также рост стоимости энергоресурсов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований. В письме лидерам Конгресса в начале сентября она заявила, что не может дать "точную оценку" того, когда у министерства закончатся средства, но "наиболее вероятно", что они будут "исчерпаны в течение октября". В новом письме, опубликованном во вторник, она уточнила этот срок. "Теперь мы предполагаем, что Минфин, вероятно, исчерпает свои чрезвычайные меры, если Конгресс не примет меры по повышению потолка или приостановке действия лимита госдолга, к 18 октября", - говорится в документе.

Между тем глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сказал, что регулятор выполнил практически все критерии, чтобы начать сворачивать стимулирующие меры.

Инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем начнет замедляться, заявил он. Усиление инфляции, вызванное проблемами в цепочках поставок и другими факторами, связанными с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса, оказалось более длительным и более существенным, чем ожидалось, полагает глава ФРС.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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