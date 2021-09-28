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28 сентября 2021 года 19:29

Рубль вечером усилил ослабление к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Москва. 28 сентября. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль более заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 72,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,2 руб./EUR1, подорожав на 40 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 40,8 копейки - до 78,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики рынка нефти. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль после роста в предыдущие дни, вызванного подготовкой компаниями-экспортерами к основным налоговым выплатам сентября.

На рубль также влияет динамика доллара на глобальном рынке, в то время как поддержку американской валюте относительно большинства мировых валют оказывает продолжающийся рост доходностей US Treasuries, связанный с "ястребиными" заявлениями Федеральной резервной системы (ФРС).

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американский ЦБ может приступить к сокращению объема выкупа активов уже на заседании 2-3 ноября и завершить эту программу к середине 2022 года.

В понедельник он отметил, что инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем начнет замедляться.

Пауэлл при этом признал наличие рисков того, что инфляционное давление в США будет более сильным, чем ожидается, или более глубоким. ФРС поднимет базовую процентную ставку, если "существенное усиление инфляции будет вызывать серьезные опасения", говорится в тексте его заявления, подготовленного для выступления в комитете по вопросам банковского сектора, рынка жилья и городской среды Сената США во вторник.

Председатель Федрезерва выступит в комитете Сената вместе с министром финансов США Джанет Йеллен во вторник.

Министр финансов США Джанет Йеллен, в свою очередь, заявила во вторник, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

В письме лидерам Конгресса в начале сентября она заявила о том, что не может дать "точную оценку" того, когда у министерства закончатся средства, но "наиболее вероятно", что они будут "исчерпаны в течение октября".

В новом письме, опубликованном во вторник, она уточнила этот срок, исходя из "последней информации, включая налоговые платежи". "Теперь мы предполагаем, что Минфин, вероятно, исчерпает свои чрезвычайные меры, если Конгресс не примет меры по повышению потолка или приостановке действия лимита госдолга, к 18 октября", - говорится в документе.

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева, курс пары "доллар-рубль" значительную часть вторника не показывал определенной динамики, но к вечеру все же перешел к росту. "Значительный рост цен на энергоносители продолжает оказывать рублю поддержку - в частности, сегодня фьючерсы Brent преодолевали отметку в $80 за баррель, а цены на газ в Европе - уровень в $1000 за тысячу куб. м. Существенно ослабевать рублю не позволяет и налоговый период - во вторник в бюджет был перечислен налог на прибыль, и компании-экспортеры продолжали продавать свою валютную выручку. Тем временем, давление на рубль оказывает общий негативный фон вокруг рисковых активов, связанный с затруднениями в переговорах относительно увеличения лимита госдолга США и определенным ужесточением риторики представителей ФРС. В целом же вторник прошел без принципиально значимых для рубля событий. В США были опубликованы августовские данные по оптовым запасам - их рост составил 1,2% м/м, в то время как консенсус-прогноз Bloomberg предполагал рост показателя на более скромные 0,8% м/м. Такая статистика, в отличие от ряда других экономических показателей, не свидетельствует о замедлении экономического роста в США, но рынок особо не отреагировал на эти данные. В среду рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода, и вероятно, курс пары "доллар-рубль" умеренно вырастет. Ожидаем, что на этой неделе он будет находиться в диапазоне 72,3-73,75 руб./$1", - говорит Пономарева.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник после первоначального роста. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 1,18% - до $78,59 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent преодолела отметку в $80 за баррель впервые с октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,01% - до $74,69 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в понедельник на максимумах с октября 2018 года.

Подъему цен ранее во вторник способствовало растущее беспокойство трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Банк России во вторник, 28 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 780 млрд рублей (при лимите 780 млрд рублей и спросе 846,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 сентября, банки разместили 460 млрд рублей (при лимите 460 млрд рублей и спросе 711,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,66% годовых.

ЦБ РФ 28 сентября провел также доразмещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 2 млрд 605,3 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 сентября на 15,3 копейки, до 72,5083 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,03 копейки, до 84,6752 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 3,7 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,5777 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, увеличился на 4,53 копейки и составил 72,6512 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 240,477 млн, из которых $729,999 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 510,478 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 26,09 копейки, до 84,7158 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 15,05 копейки и составил 84,8291 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR628,984 млн, из которых EUR173,525 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR455,459 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного подросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 7,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п. - до 7,25% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 1 б.п. - до 7,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,58% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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