Рынок акций РФ завершил день снижением на фоне общемировых распродаж, нефтегазовый сектор сдерживал откат

Москва. 28 сентября. Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник снижением индексов на фоне общемировых распродаж из-за обеспокоенности инвесторов относительно нарастающей инфляции при рекордных ценах на энергоресурсы, откат сдерживался подросшими бумагами нефтегазового сектора благодаря дневному ралли нефти и газа; индекс Мосбиржи после обновления исторического максимума выше 4100 пунктов сдал назад в район 4060 пунктов вместе с откатом нефти.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4065,46 пункта (-0,4%, максимум сессии и новый пик - 4112,31 пункта), индекс РТС - 1756,26 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 72,93 рубля (+0,4 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,5%), "Московской биржи" (-2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,6%), акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,9% "префы").

Подорожали акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Цена газа в Европе официально преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года, когда Европу накрыл легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Только тот рекорд пришелся на конец зимы, а отопительный сезон 2021/2022 годов еще только начинается.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник достигла 85,245 евро за МВт.ч, или $1030 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Цена котировок на газ в Европе в последнее время поддерживает рост акций "Газпрома", которые приблизились к своим вершинам (исторический максимум акций концерна был зафиксирован 22 мая 2008 года - 369,5 рубля за бумагу).

Интерес к партнерству при освоении шельфовых проектов "Газпром нефти" на Сахалине недавно проявили несколько новых претендентов, активами в Охотском море интересуются как российские, так и зарубежные игроки, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "Газпром нефть шельф" Игорь Рустамов в кулуарах международной конференции "Нефть и газ Сахалина".

Как отмечает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рост котировок энергоресурсов может привести к более длительной инфляции, о чем во вторник заявил глава ФРС Пауэлл. Увеличение доходностей 10-летних UST оказывает давление на стоимость бумаг технологического сектора. Позитивную динамику на фоне высоких цен на сырье демонстрируют нефтяные компании, растет банковский сектор.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, мировые рынки и нефтяные цены во вторник стали сдавать позиции, что вызвало просадку рубля и оказало давление на российские акции. Все большее беспокойство у инвесторов вызывает нефтяное ралли и высокие цены на другие сырьевые товары. Это способно усилить инфляцию, подтолкнув ФРС к более раннему старту сворачивания монетарных стимулов. На этом фоне продолжается рост доходностей гособлигаций США, показатель 10-летних бумаг превысил 1,5% впервые с конца июня.

Нефть Brent не смогла закрепиться выше $80 за баррель. Котировки Brent во вторник переписали 3-летний максимум, WTI - 3-месячный, после чего начали корректироваться вниз и растеряли все дневные позиции. Дополнительное давление на сырьевые товары оказал активный рост доллара.

Основной вклад в последнюю волну роста нефти внесло усиление беспокойства по поводу сокращения запасов сырья по всему миру в преддверии сезонного повышения спроса. Поэтому важную роль в дальнейшей динамике нефтяных цен способна сыграть еженедельная отраслевая статистика (во вторник в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, в среду в 17:30 - данные Минэнерго США). Ожидается снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей и суммарное уменьшение запасов нефтепродуктов на 0,4 млн баррелей.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобывающих компаний во вторник оставались под нисходящим давлением вслед за падением цен на драгоценные металлы (золото, например, подешевело до минимума с начала августа $1735 за унцию, серебро опустилось в район сентябрьского минимума $22 за унцию.

Нефть во вторник отступила от максимумов дня. В среду рынок будет реагировать на еженедельные данные Минэнерго США по запасам, в то время как на следующей неделе пройдет заседание ОПЕК+ и, возможно, в условиях ускорения роста цен на энергоносители картелю придется пойти на более быстрое наращивание нефтедобычи.

В Европе наблюдается заметное снижение на фоне новых исторических пиков цен на природный газ. Представители ЕЦБ все еще ожидают временного скачка инфляции, но, возможно, и им вскоре придется скорректировать свое мнение. Индексы МосБиржи и РТС обновили очередные максимумы, после чего развернулись вниз на фоне общемировой коррекции. Ключевыми для отечественных площадок остаются цены на нефть и газ, отмечает Кожухова.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-2,2%) и США (индекс S&P 500 снизился на 1,9%, в район 4360 пунктов).

Народный банк Китая (НБК) во вторник предоставил банкам страны очередную порцию денежных средств - 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Это уже восьмое вливание денежных средств в финансовую систему страны. Всего начиная с прошлой недели банкам было предоставлено 710 млрд юаней.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande. Днем ранее стало известно, что администрация Шэньчжэня начала проводить расследование в отношении одного из подразделений компании. Эксперты полагают, что этот шаг властей является признаком того, что правительство начинает вмешиваться в проблему, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Котировки акций Evergrande на бирже Frankfurt Stock Exchange во вторник подросли на 2,5%.

Американские законодатели-республиканцы заблокировали одобрение в Сенате пакета мер, продлевающего финансирование правительства США до 3 декабря текущего года. Таким образом, этот вопрос все еще остается в подвешенном состоянии за три дня до конца текущего финансового года (30 сентября), после завершения которого финансирование американского правительства будет прекращено, пишет The Wall Street Journal.

На нефтяном рынке во вторник цены развернулись вниз (Brent поднималась до $80,75 за баррель впервые с октября 2018 года из-за сокращения запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы).

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,74 за баррель (-1% и +1,8% накануне), ноябрьская цена WTI - $74,82 за баррель (-0,8% и +2% в понедельник).

Аналитики Goldman Sachs накануне повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80 за баррель, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

Свой прогноз эксперты Goldman объясняют последствиями урагана "Ида", который привел к приостановке значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе. Это, по мнению экспертов, более чем нивелировало увеличение производства странами ОПЕК+ за период с июля текущего года.

Восстановление спроса на нефть, несколько ослабнувшее из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта", происходит быстрее, чем ожидалось, и дефицит поставок на нефтяном рынке превосходит предыдущие прогнозы, отмечают в Goldman.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-6,4% и -4% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-5%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,9%).

Выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+34,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+12,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+7,9%, "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,4%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+4,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+4,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,7%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,3%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+3,6% и +15% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 133,45 млрд рублей (из них 30,61 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 16,59 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,72 млрд рублей на акции "Роснефти").