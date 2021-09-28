Цены евробондов РФ во вторник заметно упали на фоне охлаждения "аппетита к риску" на мировых рынках

Москва. 28 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник заметно упали на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам из-за возросших опасений скорого начала сворачивания стимулирующих программ ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, но более скромными темпами, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 98 базисных пунктов по отношению к закрытию понедельника и составила 115,34% от номинала, что соответствует доходности 1,85% годовых (рост на 38 базисных пунктов к предыдущему дню). Основной причиной роста котировок данного выпуска стала очередная полугодовая амортизация суммы основного долга; без учета данной амортизации цены снизились, что и привело к заметному росту доходности.

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 1 базисный пункт и составила 100,245% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 0,07% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 36 пунктов, составив 178 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 163 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,45% от номинала (доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 3,54% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 164 базисных пункта, опустившись до 129,53% от номинала (доходность выросла почти на 9,5 пункта и составила 3,58% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 22 пункта, до 112,66% от номинала (доходность выросла на 4,5 базисного пункта, до 1,9% годовых), с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 108,09% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, до 0,715% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 165 базисных пунктов, подешевев до 126,67% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 3,64% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 33 базисных пункта, до 111,52% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 2,105% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торговались в "красной" зоне. В результате доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 7 базисных пунктов - до 2,41% годовых, а доходность самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году - на 8 базисных пунктов, до 3,64% годовых. При этом падение котировок отечественных евробондов проходит синхронно с облигациями большинства как развитых, так и развивающихся стран. Так, процентные ставки десятилетних евробондов Бразилии и Турции выросли за день на 9 базисных пунктов, Мексики и Индонезии - на 3-5 базисных пунктов; доходность десятилетних US Treasuries достигла отметки 1,53% годовых, что на 3 базисных пункта выше закрытия понедельника. Глобальные инвесторы продолжают отыгрывать итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания ФРС США, на котором было указано на возможное скорое начало сворачивания стимулирующих программ и более раннее, чем ожидалось, повышение базовой ставки американского ЦБ, что является сильным негативным фактором для мировых долговых рынков. Кроме того, определенное давление на долговые бумаги оказывает и неопределенность относительно поднятия потолка госдолга США из-за существующих разногласий между республиканцами и демократами в американском Конгрессе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.