Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 29 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- розничные продажи Германии в августе (09:00 МСК);

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в августе (17:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18:45 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (18:45 МСК и 19:30 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- акции "Черкизово" последний день торгуются с дивидендами за I полугодие 2021г;

- совет директоров "Энел Россия", включает вопрос о дивидендной политике.

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