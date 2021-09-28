Инвесторам стоит обратить внимание на акции Marvell Technology - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Marvell Technology, говорится в комментарии BCS Express.

"Прямо сейчас существует риск коррекции котировок акций Marvell Technology, особенно в условиях нестабильности на рынке США, но при коррекции откроются более привлекательные уровни для входа в позиции. В текущий момент возможны только спекулятивные движения на короткой дистанции, особенно при пробое сопротивления $64-65 за штуку, - отмечает аналитик Павел Гаврилов. - Компания оценена дорого, и она все еще убыточна. В будущем ситуация может исправиться за счет развития новых технологий и завоевания новых рынков. В целом долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно, и за акциями стоит следить".

Marvell Technology - одна из ведущих американских компаний в сфере производства памяти, микроконтроллеров и других полупроводниковых приборов.

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