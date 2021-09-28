Возможно ослабление рубля до 73 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 73 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Российская валюта находится под воздействием двух связанных противоположных факторов. С одной стороны, рост нефти благоприятствует укреплению рубля, с другой, эта тенденция оказывает давление на рисковые активы и развивающиеся валюты. Данный негатив препятствует росту рубля, а в какой-то момент может спровоцировать его резкое ослабление, если ситуация на мировых рынках продолжит ухудшаться. Пара USD/RUB предпринимает очередную попытку развить отскок от нового недельного минимума. Пока котировки не уйду ниже поддержки 72,24 руб./$1, более вероятно, что мы увидим очередную атаку на уровень 73 руб./$1", - отмечает эксперт Дмитрий Бабин.

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