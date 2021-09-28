ПСБ рекомендует покупать акции ММК с прогнозной ценой 89 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной ценой 89 рублей за штуку на фоне сохраняющейся благоприятной конъюнктуры на рынке стали, сообщается в аналитическом материале.

"Мы ожидаем, что 2021 календарный год "ММК" будет завершать сильными операционными и финансовыми результатами, которые позитивно отразятся на котировках акций эмитента. Складывающаяся конъюнктура на рынке черной металлургии (высокие цены на сталь и низкие на железную руду) позволяют ожидать сильные результаты в третьем квартале - прогнозируем, что при самом пессимистичном сценарии выручка предприятия составит не менее $3392 млн (+4,2% кв./кв.), а чистая прибыль - $1083 млн (+5% кв./кв.). Это консервативный прогноз, в целом мы склонны ожидать гораздо более сильных результатов", - отмечает аналитик Егор Жильников.

"На днях у металлургической компании происходило закрытие реестра по выплате дивидендов. Квартальный дивиденд на акцию установлен на отметке 3,53 руб. (при текущих ценах это эквивалентно 4,8% доходности или 9,3% накопленной), что почти в 2 раза больше, чем дивиденд, объявленный во втором квартале 2021 года (1,79 руб. на акцию). Ожидаем, что дивидендная доходность за календарный год может превысить 12%", - указывает эксперт.

Несмотря на вводимое налоговое бремя, "ММК" выглядит привлекательно для инвесторов в долгосрочной перспективе, по оценкам ПСБ, за счет инновационного подхода к организации бизнеса и постоянной работы над модернизацией производства, а также активной политики по оптимизации издержек.

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