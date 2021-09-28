Рубль днем слегка корректируется вниз к доллару и евро после нескольких дней роста

Москва. 28 сентября. Доллар и евро немного подрастают на "Московской бирже" во вторник днем; рубль слегка слабеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после роста в течение предыдущих сессий, вызванного, в том числе, подготовкой компаниями-экспортерами к пику налоговых выплат сентября.

Курс доллара США составил 72,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,85 руб./EUR1, подорожав на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,8 копейки - до 78,1 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 сентября на 15,3 копейки, до 72,5083 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,03 копейки, до 84,6752 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне фиксации прибыли после роста в предыдущие дни, вызванного подготовкой компаниями-экспортерами к основным налоговым выплатам сентября. Влияние на рубль также оказывают динамика доллара на глобальном рынке и ситуация на рынке нефти, котировки которой находятся вблизи максимальных отметок с осени 2018 года.

Поддержку американской валюте относительно большинства мировых валют оказывает продолжающийся рост доходностей US Treasuries, связанный с "ястребиными" заявлениями Федеральной резервной системы (ФРС). Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американский ЦБ может приступить к сокращению объема выкупа активов уже на заседании 2-3 ноября и завершить эту программу к середине 2022 года.

В понедельник он отметил, что инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем начнет замедляться.

Пауэлл при этом признал наличие рисков того, что инфляционное давление в США будет более сильным, чем ожидается, или более глубоким. ФРС поднимет базовую процентную ставку, если "существенное усиление инфляции будет вызывать серьезные опасения", говорится в тексте его заявления, подготовленного для выступления в комитете по вопросам банковского сектора, рынка жилья и городской среды Сената США во вторник.

Повышение процентных ставок казначейских облигаций США традиционно поддерживает доллар - чем выше ставки, тем более привлекательна для покупателей американская валюта. Доходность 10-летних US Treasuries в понедельник преодолела отметку 1,5% впервые с июня и остается выше этого уровня во вторник.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация в Германии, где в выходные прошли парламентские выборы и теперь предстоят переговоры о формировании правительственной коалиции, которые могут занять несколько недель и даже месяцев, отмечают аналитики CBA.

Нефть продолжает дорожать, цена Brent преодолела во вторник отметку в $80 за баррель впервые с октября 2018 года на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Поддержку рынку оказывает нехватка природного газа в некоторых странах мира, в результате которой цены этот природный ресурс подскочили до рекордных уровней, отмечают эксперты CBA. В таких условиях потребители стремятся переключиться с использования дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник составляет $80,06 за баррель, что на 0,67% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,23 за баррель, что на 1,03% выше итогового значения предыдущей сессии.

Как Brent, так и WTI завершили торги в понедельник на максимумах с октября 2018 года.

"Динамика нашей валюты перекликается с ситуацией на рынке Форекс, где доллар продолжает повсеместное восхождение, толкая единую валюту и других высокодоходных конкурентов к новым минимумам. Помимо пиковых выплат в рамках налогового периода устойчивости рублю добавляет обстановка на рынке нефти, где ранее сегодня Brent впервые за три года дошла до уровня 80 долларов за баррель. После обновления пиков нефть частично скорректировалась, что мешает "россиянину" сопротивляться напору долларовых быков. Однако рубль еще должен получить поддержку со стороны рынка черного золота, поскольку в условиях скачка цен на газ вероятность дальнейшего удорожания Brent довольно велика несмотря на перекупленность фьючерсов на данном этапе", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Благодаря росту цен на энергоносители и налоговым выплатам рубль продолжил дорожать в понедельник, приблизившись к отметке 72,5. Здесь присутствовали покупки валюты, в том числе с целью хеджирования валютных потоков. Сегодняшние выплаты налога на прибыль (последнего из регулярных налогов) рубль все еще поддержат. Далее все будет зависеть от общей расстановки сил в контексте общей динамики доллара и спроса на риск. Сам по себе глобальный рост доллара рублю не очень страшен, учитывая уже повышенные ставки и все еще довольно комфортный уровень волатильности курса для спекулятивных инвесторов и корпоратов, чувствительных к эффектам carry-trade. Но общая изменчивость настроений в отношении ЕМ активов рубль может затрагивать по касательной. Поэтому не исключаем, что рубль сегодня удержит диапазон 72,5-73, хотя среднесрочные прогнозы (на 4К21-1К21) в 71-72 за доллар мы также сохраняем", - отмечает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Банк России во вторник, 28 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 780 млрд рублей (при лимите 780 млрд рублей и спросе 846,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 сентября, банки разместили 460 млрд рублей (при лимите 460 млрд рублей и спросе 711,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,66% годовых.

ЦБ РФ 28 сентября провел также доразмещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 2 млрд 605,3 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного подросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 7,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п. - до 7,25% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 1 б.п. - до 7,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,58% годовых.