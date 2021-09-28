Возможно продолжение роста цены акций Сургутнефтегаза с целью 35,50 руб. - "Велес Капитал"

Возможно продолжение роста котировок акций "Сургутнефтегаза" с целью 35,50 рубля и перспективой восстановления среднесрочного "бычьего" тренда, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" росли в первой половине торгов вторника вместе с котировками "черного золота" и вновь проверили на прочность среднесрочное сопротивление 34 руб., поднявшись до максимума с середины июля. Объем торгов по бумагам в целом близок к показателям предыдущих недель, а ADX указывает на усиление восходящего тренда. В совокупности котировки при закреплении выше сопротивлений 34 руб. и 34,65 руб. могут быть вполне готовы к развитию повышения со следующей целью 35,50 руб. и перспективой восстановления среднесрочного "бычьего" тренда. Позитивный сигнал отменится при закреплении ниже 33,30 руб." - отмечает эксперт инвесткомпании.

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