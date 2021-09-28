Прогноз курса рубля на уровне 71-72 руб./$1 в 4К21-1К22 пока сохраняется - "Локо-Инвест"

Среднесрочный прогноз курса рубля по отношению к доллару на уровне 71-72 руб./$1 (4К21-1К22) пока сохраняется, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Выплаты налога на прибыль (последнего из регулярных налогов) во вторник рубль поддержат, а далее всё будет зависеть от расстановки сил в контексте общей динамики доллара и спроса на риск. Сам по себе глобальный рост доллара рублю не очень страшен, учитывая уже повышенные ставки и все ещё довольно комфортный уровень волатильности курса для спекулятивных инвесторов и корпоратов, чувствительных к эффектам carry-trade. Но общая изменчивость настроений в отношении ЕМ активов рубль может затрагивать по касательной. Поэтому не исключаем, что рубль во вторник удержит диапазон 72,50-73 руб./$1, хотя среднесрочные прогнозы (на 4К21-1К22) в 71-72 руб./$1 мы также сохраняем", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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