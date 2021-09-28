Период высоких цен на энергоресурсы может растянуться на несколько лет - "Альфа-Капитал"

Период высоких цен на традиционные энергоресурсы может растянуться на несколько лет, поскольку мы входим в переходный период, когда предложение традиционных источников энергии будет сдерживаться "зеленой" повесткой, а развитие альтернативной энергетики будет ограничено существующими технологиями, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина.

"Brent - на своих трехлетних максимумах, на рынке сохраняется устойчивый дефицит, вызванный как краткосрочными факторами вроде сокращения предложения в США в связи с ураганом "Ида", так и хроническим недоинвестированием в отрасль в связи с форсированным развитием альтернативной энергетики. При этом спрос на нефть восстанавливается быстрее, чем ожидалось, особенно в ожидании предстоящей зимы. Невозможно предсказать, насколько холодной будет зима в этом году, однако даже если температура будет на среднеисторическом уровне, то при прочих равных это приведет к еще большему сокращению запасов", - пишет Брагин.

На взгляд эксперта, активное сокращение запасов - это один из главных трендов в индустрии прямо сейчас. За последние пять из шести прошедших недель запасы в США сокращались заметно сильнее, чем предсказывали аналитики. На прошлой неделе впервые в истории была совершена продажа нефти из стратегических запасов Китая. Чрезмерное сокращение запасов газа (и как следствие - стремительный рост цен на него) также способствует росту цен на нефть, поскольку она также может являться сравнительно дешевым топливом для производства электроэнергии.

"Как следствие, повышаются прогнозы по Brent. Goldman Sachs, который в марте этого года предсказал ее рост до $80|барр. к концу лета, обновил свой прогноз и теперь ждет $90/барр. на конец 2021г. Сейчас медианный прогноз аналитиков составляет $77/барр. в среднем в IV кв. 2021 и $72/барр. в 2022г. Поскольку мы входим в энергетический переходный период, когда предложение традиционных источников энергии будет сдерживаться "зеленой" повесткой, а развитие альтернативной энергетики будет ограничено существующими технологиями, то период высоких цен на традиционные энергоресурсы может растянуться на несколько лет", - прогнозирует стратег "Альфа-Капитала".

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