Рынок акций РФ утром превысил 4100п по индексу Мосбиржи во главе с Газпромом

Москва. 28 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост вслед за дорожающей нефтью (Brent превысила $80 за баррель) и новыми рекордами цен на газ из-за ограниченного предложения сырья в преддверии зимы; индекс МосБиржи впервые преодолел рубеж 4100 пунктов во главе с бумагами "Газпрома", подошедших к максимумам, обновили свои вершины бумаги "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4104,53 пункта (+0,6%, максимум сессии и новый пик - 4112,31 пункта), индекс РТС - 1783,59 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 2,7%.

Доллар стоит 72,5 рубля (-0,03 рубля).

Цена газа в Европе официально преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года, когда Европу накрыл легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Только тот рекорд пришелся на конец зимы, а отопительный сезон 2021/2022 годов еще только начинается.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник достигла 85,245 евро за МВт.ч, или $1030 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Цена котировок на газ в Европе в последнее время неразрывно сказывается на ценах на акции "Газпрома" - утром во вторник бумаги концерна выросли на 2,7%, до 360,44 рубля за штуку. Исторический максимум был зафиксирован 22 мая 2008 года - 369,5 рубля за бумагу "Газпрома".

Также подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "Роснефти" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели акции "Московской Биржи" (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,7%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, энергетическая инфляция ускоряется, в то время как настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны.

Представители ФРС возобновили свои выступления после заседания регулятора и в целом дали скорее "ястребиные" сигналы. Так, глава Федрезерва Пауэлл (который выступит во вторник и среду), согласно выпущенным предварительно заявлениям, считает, что ускорение инфляции может привести к повышению процентных ставок, а также отметил улучшение ситуации на рынке труда.

Индексы МосБиржи и РТС обновили очередные максимумы, продолжая ощущать позитивное влияние нефтегазового сектора и роста цен на энергоносители. На этом фоне "Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и другие компании сектора останутся в фаворитах рынка. В металлах при этом преимущественно наблюдается снижение, что влечет к фиксации прибыли по металлургическим компаниям, таким образом ограничивая общее повышение, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, внешний фон утром во вторник выглядит нейтральным. Большинство азиатских фондовых индексов показали небольшое снижение на фоне заметного роста доходности 10-летних гособлигаций США. Нефть Brent впервые с октября 2018 года превысила $80 за баррель, рублевая цена барреля Brent впервые поднялась выше 5800 рублей, превысив исторический максимум.

Гонконгский Hang Seng показывает неплохой рост после обещания Банка Китая обеспечить "здоровую ситуацию на рынке недвижимости" и защитить права покупателей. Об этом говорится в опубликованном накануне вечером протоколе квартального заседания регулятора, которое состоялось в пятницу, 24 сентября, и было как минимум частично посвящено ситуации вокруг проблемного девелопера China Evergrande. Во вторник в США будут опубликованы данные Conference Board по доверию потребителей в сентябре - ожидается рост индекса с 113,8 до 115,0 пунктов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, утром во вторник на глобальных фондовых рынках сохраняется консервативный настрой ввиду отсутствия значимых поддерживающих новостей, а также неопределенности относительно судьбы Evegrgande и сроков согласования в Конгрессе США бюджета и повышения планки госдолга. Ключевые фондовые рынки в Азии находятся под умеренным давлением (исключение - лишь подрастающий рынок КНР), небольшие потери несут фьючерсы на американские индексы. Уверенно растут лишь нефтяные котировки, настраивая на сегментированность глобального спроса на риск.

Сохранение крепости рынков энергоносителей будет способствовать дальнейшему росту рынка акций РФ, с оживлением спроса на ликвидные бумаги вне "нефтянки". Во вторник индекс МосБиржи может закрепиться выше отметки 4100 пунктов, считает Локтюхов.

По оценке руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на фоне новой волны роста сырьевых товаров у инвесторов нет повода для фиксации прибыли. "Газпром" заключил долгосрочный контракт с Венгрией о поставках газа до конца 2036 года. Вышли данные об увеличении поставок газа в Европу. С начала августа котировки акций "Газпрома" пребывают в зоне "быков". Ближайшая цель роста - 365 рублей, ближайшая поддержка - 344 рубля, есть также сильная поддержка на уровне 320 рублей.

Акции "НОВАТЭКа" также растут. В период с 20 по 24 сентября компания выкупила почти 800 тыс. акций в рамках программы buyback. Возобновление выкупа акций после многомесячного перерыва внушает уверенность, что в случае общей коррекции рынка акций компания поддержит свои котировки.

Минздрав РФ одобрил клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс", что подогревает акции разработчика препарата "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ). Большое количество вакцин внушает уверенность, что экономику России не придется "закрывать", как это было в первом полугодии 2020 года, считает Верников.

В США в понедельник индексы акций изменились на 0,2-0,5%: вырос Dow Jones (+0,2%) благодаря подъему цен акций нефтекомпаний и банков на фоне роста доходностей US Treasuries (во вторник доходность превысила 1,54% годовых), снизились S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,5%) на просевших бумагах технологических компаний.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 0,7% с июльских 0,5%.

Во вторник в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 1,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,7%).

Инвесторы сохраняют обеспокоенность ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в регионе. В то время как многие страны мира постепенно восстанавливаются от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, низкие темпы вакцинации в азиатских странах сдерживают восстановление и грозят новыми вспышками заболеваемости.

Народный банк Китая (НБК) во вторник предоставил банкам страны очередную порцию денежных средств - 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Это уже восьмое вливание денежных средств в финансовую систему страны. Всего начиная с прошлой недели банкам было предоставлено 710 млрд юаней.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande. Днем ранее стало известно, что администрация Шэньчжэня начала проводить расследование в отношении одного из подразделений компании. Эксперты полагают, что этот шаг властей является признаком того, что правительство начинает вмешиваться в проблему, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Котировки акций Evergrande на бирже Frankfurt Stock Exchange подросли на 2,4%.

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены продолжают подъем, стоимость Brent превысила $80 за баррель впервые с октября 2018 года из-за сокращения запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $80,28 за баррель (+0,9% и +1,8% накануне), ноябрьская цена WTI - $76,28 за баррель (+1,1% и +2% в понедельник).

Поддержку рынку оказывает нехватка природного газа в некоторых странах мира, в результате которой цены этот природный ресурс подскочили до рекордных уровней, отмечают эксперты CBA. В таких условиях потребители стремятся переключиться с использования дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

Аналитики Goldman Sachs накануне повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80 за баррель, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

Свой прогноз эксперты Goldman объясняют последствиями урагана "Ида", который привел к приостановке значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе. Это, по мнению экспертов, более чем нивелировало увеличение производства странами ОПЕК+ за период с июля текущего года.

Восстановление спроса на нефть, несколько ослабнувшее из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта", происходит быстрее, чем ожидалось, и дефицит поставок на нефтяном рынке превосходит предыдущие прогнозы, отмечают в Goldman.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+28,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,7%5), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+7,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+7,2%), "Россети Сибири" (+5,6%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5,4%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+4,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,8% и -3% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-3,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 29,14 млрд рублей (из них 8,71 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,5 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,89 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").