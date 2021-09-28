"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать бумаги X5 с целью 2600 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать бумаги X5 Retail Group с целевой ценой 2600 руб. за штуку и долгосрочным целевым ориентиром на уровне 3000 руб., что предполагает потенциал роста 28,2% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

Бумаги X5 на протяжении последнего времени находились под давлением ФАС, напоминают аналитики инвесткомпании. Служба выдала предупреждение руководству торговых сетей "Магнит" и "Пятерочка" снизить цены на продукты в Подмосковье. Срок исполнения предупреждений - 10 дней с момента получения. Если нарушения антимонопольного законодательства подтвердятся, компаниям грозят штрафы. Между тем, менеджмент X5 недавно сообщил, что на социально значимые товары наценка, как правило, минимальная, нулевая или вовсе отрицательная.

"Таким образом, мы считаем, что весь негатив уже в цене, а штраф со стороны ФАС маловероятен. В конце июня 2021г наблюдательный совет ритейлера одобрил выделение онлайн-бизнеса до конца года в отдельную компанию внутри структуры группы X5. В неё войдут онлайн-проекты X5 Retail Group, включая интернет-гипермаркет "Впрок", сервисы экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", логистический оператор 5Post и сервис экспресс-доставки "Около". В будущем онлайн-бизнес будет выведен на IPO. Мы считаем, что X5 Retail Group продолжает занимать доминирующее положение в отрасли, по всем параметрам лучше конкурентов, а также технологичнее", - отмечают эксперты.

X5 Retail Group - российская ведущая компания современной розничной торговли, которая создаёт, развивает и управляет портфелем брендов сетевых продуктовых магазинов.

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