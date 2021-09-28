Цена нефти может закрепиться выше $80/барр. во вторник - ПСБ

Цена нефти может закрепиться выше $80 за баррель Brent во вторник на позитивных ожиданиях по спросу, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Декабрьский фьючерс на нефть Brent вплотную подошел к $80/барр. Рынок продолжает отыгрывать ожидания сильного спроса. Так, ВР прогнозирует, что спрос вернется к докризисному уровню уже в следующем году на фоне повышенного потребления со стороны Азии. При этом компания ожидает, что на рынке сформируется избыток предложения в 0,7 млн барр./день из-за наращивания добычи странами ОПЕК+ и США. Такой прогноз схож и с нашей оценкой (мы ждем избытка предложения), однако в настоящее время рынок оценивает только перспективы восстановления спроса. Сегодня в фокусе данные от API, завтра - от Минэнерго США. Если данные выйдут неплохими, спекулянты получат очередное подтверждение крепости спроса, что будет способствовать дальнейшему росту нефтяных котировок. Во вторник от нефти Brent ждем попыток теста и закрепления выше $80/барр.", - отмечает аналитик ПСБ.

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