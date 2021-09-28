Индекс Мосбиржи будет торговаться, вероятно, в диапазоне 4040-4140п во вторник - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи будет торговаться, вероятно, в диапазоне 4040-4140 пунктов во вторник, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Следующими целями движения индексов Мосбиржи и РТС могут стать психологически важные отметки 4100 и 1800 пунктов соответственно. С технической точки зрения препятствий для повышения рынка не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - диапазон 4040-4140 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании.

"Газпром", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и другие компании нефтегазового сектора, вероятно, останутся в фаворитах рынка во вторник, при этом возможна фиксация прибыли по бумагам металлургических компаний, отмечает Кожухова.

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