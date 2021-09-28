Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,7 руб./$1 - Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,7 руб./$1 и на уровне 84,5-85 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"27 сентября российская валюта стабильно укреплялась к доллару и евро в связи с ростом нефтяных котировок до уровня около $79,5 за баррель, а также за счет оптимизма площадок относительно восстановления глобальной экономики и увеличения интереса инвесторов к рисковым активам. Курс доллара в понедельник составил 72,49 руб. (-23,5 коп.), курс евро - 84,81 руб. (-42,0 коп.). На утренних торгах 28 сентября курс на укрепления национальной валюты продолжается", - констатирует аналитик Денис Бадьянов.

Эксперт отмечает, что котировки нефти продолжают рост на фоне сокращения запасов сырья в преддверии наступления холодов в северном полушарии и за счет слабого увеличения производства в рамках сделки ОПЕК+.

"Перспектива дефицита нефти создает условия для дальнейшего роста котировок. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на открытии торгов во вторник превысила 80 долларов - $80,19 за баррель (+0,83%), цена контрактов на нефть марки WTI на ноябрь составила $76,11 за баррель (+0,87%). В краткосрочной перспективе российский рубль может торговаться в диапазоне 72-72,7 руб. в паре с долларом и на уровне 84,5-85 в паре с европейской валютой", - прогнозирует аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.