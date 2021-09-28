Возможно кратковременное укрепление рубля до 72 руб./$1 - ПСБ

Возможно кратковременное укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 72 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы не ждем серьезного укрепления национальной валюты. Допускаем, что пара доллар/рубль на фоне ралли на нефтяном рынке может инерционно опуститься к отметке 72 руб./$1, но рассчитываем, что в дальнейшем доллар вернется в наш целевой диапазон 72,5-74,5 руб./$1. Также отметим статистику по потребительскому доверию в США, которая будет задавать тон торгов долларом во вторник", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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