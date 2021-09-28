Конъюнктура мирового рынка сырья благоприятствует дальнейшему укреплению рубля - Банк "Открытие"

Конъюнктура мирового рынка сырья благоприятствует дальнейшему укреплению российской валюты, полагает эксперт аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Олег Сыроваткин.

"Курс доллара в понедельник показал смешанную динамику против основных валют, и во многом торговля носила диапазонный характер. Рубль среди валют развивающихся рынков уступал по темпам роста к доллару только турецкой лире. По сути, лира, рубль и китайский юань - вот 3 из 24 валют Emerging Markets, которые росли к доллару вечером. Курс USD/RUB впервые с пятницы, 17 сентября, коснулся 72,44. Однако EUR/RUB упал до 84,76 - самое низкое значение с июля 2020г", - комментирует Сыроваткин.

На взгляд аналитика, рубль ощущал поддержку со стороны пиковой фазы сентябрьского налогового периода, когда национальные экспортеры повышают спрос на рублевую ликвидность и более интенсивно продают валютную выручку перед платежами в бюджет. Во вторник по факту уплаты налога на прибыль налоговый период завершится, но рубль может продолжать ощущать поддержку перед аукционами Минфина по продаже ОФЗ в среду.

"Пара доллар/рубль пока остается в диапазоне последних месяцев, но вновь приближается к его нижней границе, а евро/рубль в понедельник вышел из своего диапазона вниз. Сильная динамика российской валюты на фоне роста доходности трежерис говорит о том, что рынок считает дифференциал доходности между долларом и рублем слишком большим, чтобы волноваться о локальных движениях. Конъюнктура мирового рынка сырья также благоприятствует дальнейшему укреплению российской валюты", - отмечает эксперт банка.

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