Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут центробанки и макростатистика в США:

- Председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен выступят в Конгрессе (17:00 МСК);

- На нескольких конференциях выступят представители ФРС, Банка Англии и ЕЦБ (в том числе президент ЕЦБ Кристин Лагард);

- В США выйдет статистика по оптовым запасам и ценам на жилье, индекс потребительской уверенности, а также предварительные данные по товарным запасам углеводородов.

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