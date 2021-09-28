Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник проверит на прочность отметку 4100 пунктов

По мнению аналитиков, индекс Мосбиржи во вторник проверит на прочность отметку 4100 пунктов. Локомотивом рынка выступают бумаги нефтегазового сектора, растущие вслед за котировками нефти и газа.

BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций начал неделю уверенным ростом и выглядел сильнее других мировых фондовых площадок. Индекс Мосбиржи сумел переписать исторические максимумы на выросших торговых оборотах. Причины опережающей динамики нашего рынка прежние - высокие цены на нефть и газ. Это идеальный фон для российского нефтегазового сектора, который в очередной раз оказался среди лидеров роста на нашем рынке. Мы уже много раз отмечали позитивный взгляд по "ЛУКОЙЛу", "Роснефти" и "Газпрому". Пространство для их положительной переоценки при такой конъюнктуре еще сохраняется. На фоне высоких сырьевых цен также наблюдается повышенный спрос в "голубых фишках" банковского сектора. Во вторник внешний фон с утра без значительного улучшения, так что скорость подъема нашего рынка может снизиться. Ближайшие цели по индексу Мосбиржи в районе 4110 пунктов уже практически достигнуты".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает, что рынок откроется ростом на 0,75%".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4085-4095 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4070, 4050 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4100, 4120 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившийся рост стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Индекс Мосбиржи в понедельник смог обновить исторический максимум, ведомый развитием ралли на рынке нефти. Сохранение крепости рынков энергоносителей, по-нашему мнению, будет способствовать дальнейшему росту рынка с оживлением спроса на ликвидные бумаги вне "нефтянки". Рассчитываем на проверку на прочность индексом Мосбиржи отметки 4100 пунктов во вторник".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок тащат вверх тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора, где отыгрывается рост цен на нефть и газ. Сегодня ралли в нефти продолжается: котировки нефти выросли на процент и торгуются в полудолларе ниже психологически важной отметки 80 долларов за баррель. Не исключено, что этот уровень будет достигнут и даже пробит, но потом темпы роста нефти сильно снизятся. Продолжаем смотреть на нефть и ждать, когда она перешагнет отметку 80 долларов. Нефтегазовые бумаги выглядят технически перекупленными, особенно это касается "Роснефти". Но этот фактор пока будет игнорироваться рынком, и мы ждем продолжения их роста, по крайней мере, сегодня".