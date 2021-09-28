28 сентября 2021 года 09:53
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник проверит на прочность отметку 4100 пунктов
По мнению аналитиков, индекс Мосбиржи во вторник проверит на прочность отметку 4100 пунктов. Локомотивом рынка выступают бумаги нефтегазового сектора, растущие вслед за котировками нефти и газа.
BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций начал неделю уверенным ростом и выглядел сильнее других мировых фондовых площадок. Индекс Мосбиржи сумел переписать исторические максимумы на выросших торговых оборотах. Причины опережающей динамики нашего рынка прежние - высокие цены на нефть и газ. Это идеальный фон для российского нефтегазового сектора, который в очередной раз оказался среди лидеров роста на нашем рынке. Мы уже много раз отмечали позитивный взгляд по "ЛУКОЙЛу", "Роснефти" и "Газпрому". Пространство для их положительной переоценки при такой конъюнктуре еще сохраняется. На фоне высоких сырьевых цен также наблюдается повышенный спрос в "голубых фишках" банковского сектора. Во вторник внешний фон с утра без значительного улучшения, так что скорость подъема нашего рынка может снизиться. Ближайшие цели по индексу Мосбиржи в районе 4110 пунктов уже практически достигнуты".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает, что рынок откроется ростом на 0,75%".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4085-4095 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4070, 4050 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4100, 4120 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившийся рост стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Индекс Мосбиржи в понедельник смог обновить исторический максимум, ведомый развитием ралли на рынке нефти. Сохранение крепости рынков энергоносителей, по-нашему мнению, будет способствовать дальнейшему росту рынка с оживлением спроса на ликвидные бумаги вне "нефтянки". Рассчитываем на проверку на прочность индексом Мосбиржи отметки 4100 пунктов во вторник".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок тащат вверх тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора, где отыгрывается рост цен на нефть и газ. Сегодня ралли в нефти продолжается: котировки нефти выросли на процент и торгуются в полудолларе ниже психологически важной отметки 80 долларов за баррель. Не исключено, что этот уровень будет достигнут и даже пробит, но потом темпы роста нефти сильно снизятся. Продолжаем смотреть на нефть и ждать, когда она перешагнет отметку 80 долларов. Нефтегазовые бумаги выглядят технически перекупленными, особенно это касается "Роснефти". Но этот фактор пока будет игнорироваться рынком, и мы ждем продолжения их роста, по крайней мере, сегодня".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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28 сентября 2021 года 12:38
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги Fix Price и En+ Group и убрав бумаги X5 Retail Group и "РусГидро", сообщается в комментарии.
"Меняем X5 на FixPrice на фоне более очевидных среднесрочных драйверов у лидера... читать дальше
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28 сентября 2021 года 12:23
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"Газпром" в начале сентября опубликовал сильные финансовые результаты за II кв. 2021г по МСФО,... читать дальше
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28 сентября 2021 года 12:03
Среднесрочный прогноз курса рубля по отношению к доллару на уровне 71-72 руб./$1 (4К21-1К22) пока сохраняется, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".
"Выплаты налога на прибыль (последнего из регулярных налогов) во вторник рубль поддержат, а далее всё будет зависеть от расстановки сил в контексте... читать дальше
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28 сентября 2021 года 11:46
Период высоких цен на традиционные энергоресурсы может растянуться на несколько лет, поскольку мы входим в переходный период, когда предложение традиционных источников энергии будет сдерживаться "зеленой" повесткой, а развитие альтернативной энергетики будет ограничено существующими технологиями,... читать дальше
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28 сентября 2021 года 11:29
Москва. 28 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост вслед за дорожающей нефтью (Brent превысила $80 за баррель) и новыми рекордами цен на газ из-за ограниченного предложения сырья в преддверии зимы; индекс МосБиржи впервые преодолел рубеж 4100 пунктов во главе с бумагами "Газпрома", подошедших к максимумам, обновили свои вершины бумаги "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". читать дальше
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28 сентября 2021 года 11:23
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать бумаги X5 Retail Group с целевой ценой 2600 руб. за штуку и долгосрочным целевым ориентиром на уровне 3000 руб., что предполагает потенциал роста 28,2% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.
Бумаги X5 на протяжении последнего времени... читать дальше
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28 сентября 2021 года 11:07
Цена нефти может закрепиться выше $80 за баррель Brent во вторник на позитивных ожиданиях по спросу, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.
"Декабрьский фьючерс на нефть Brent вплотную подошел к $80/барр. Рынок продолжает отыгрывать ожидания сильного спроса.... читать дальше
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28 сентября 2021 года 10:52
Индекс Мосбиржи будет торговаться, вероятно, в диапазоне 4040-4140 пунктов во вторник, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
"Следующими целями движения индексов Мосбиржи и РТС могут стать психологически важные отметки 4100 и 1800 пунктов... читать дальше
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28 сентября 2021 года 10:38
Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,7 руб./$1 и на уровне 84,5-85 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".
"27 сентября российская валюта стабильно укреплялась к доллару и евро в связи с ростом нефтяных котировок до уровня около $79,5 за баррель, а также... читать дальше
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28 сентября 2021 года 10:26
Возможно кратковременное укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 72 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Мы не ждем серьезного укрепления национальной валюты. Допускаем, что пара доллар/рубль на фоне ралли на нефтяном рынке может инерционно опуститься к отметке... читать дальше
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28 сентября 2021 года 10:14
Конъюнктура мирового рынка сырья благоприятствует дальнейшему укреплению российской валюты, полагает эксперт аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Олег Сыроваткин.
"Курс доллара в понедельник показал смешанную динамику против основных валют, и во многом торговля носила... читать дальше
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28 сентября 2021 года 10:03
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут центробанки и макростатистика в США:
- Председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен выступят в Конгрессе (17:00 МСК);
- На нескольких конференциях выступят... читать дальше
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28 сентября 2021 года 09:54
Индекс Мосбиржи может подняться выше 4100 пунктов на торгах во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Индекс Мосбиржи в понедельник смог обновить исторический максимум, ведомый развитием ралли на рынке нефти. Сохранение крепости рынков энергоносителей, по-нашему мнению, будет... читать дальше
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28 сентября 2021 года 09:43
Возможен рост котировок акций "Газпрома" до уровня 390 рублей за штуку в среднесрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"Котировки акций "Газпрома" в понедельник переписали многолетние максимумы, преодолев отметку в 350 рублей за штуку. Следующей очевидной целью движения... читать дальше
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28 сентября 2021 года 09:34
Москва. 28 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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