Индекс Мосбиржи может уйти выше 4100п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться выше 4100 пунктов на торгах во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи в понедельник смог обновить исторический максимум, ведомый развитием ралли на рынке нефти. Сохранение крепости рынков энергоносителей, по-нашему мнению, будет способствовать дальнейшему росту рынка с оживлением спроса на ликвидные бумаги вне "нефтянки". Рассчитываем на проверку на прочность индексом Мосбиржи отметки 4100 пунктов во вторник", - пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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