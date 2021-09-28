Возможен рост цены акций Газпрома до 390 руб. в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможен рост котировок акций "Газпрома" до уровня 390 рублей за штуку в среднесрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Котировки акций "Газпрома" в понедельник переписали многолетние максимумы, преодолев отметку в 350 рублей за штуку. Следующей очевидной целью движения выступают рекордные отметки 2008 года - 369,5 рубля. Однако и на этом движение может не остановиться. В среднесрочной перспективе допускаем рост к 390 рублям, учитывая ситуацию на рынке газа, объемы экспорта и перспективы роста дивидендов", - указывает аналитик инвесткомпании.

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