Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, ростом на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, с повышения в пределах 0,1-0,4%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4085-4095 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4070, 4050 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4100, 4120 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившийся рост стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация сентябрьского значения индекса потребительского доверия в США от CB (17:00 МСК).

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