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28 сентября 2021 года 09:24
Дальнейшее укрепление рубля маловероятно - "Алор Брокер"
Дальнейшее укрепление курса рубля по отношению к доллару маловероятно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Пара доллар/рубль пытается уйти ниже промежуточной поддержки 72,5 руб./$1. В понедельник этот уровень развернул пару вверх, но во вторник утром "штурм" отметки продолжается. Сейчас рубль поддерживают не только высокие цены на нефть, но и пик налогового периода. Последний фактор будет действовать считанные часы. С учетом того что в октябре Минфин увеличит объем покупки валюты в рамках бюджетного правила из-за подорожавшей нефти и появившихся санкционных рисков, рассчитывать на укрепление рубля не советуем. Гораздо безопаснее искать момент и покупать фьючерс по паре доллар/рубль", - отмечает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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