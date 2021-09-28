Дальнейшее укрепление рубля маловероятно - "Алор Брокер"

Дальнейшее укрепление курса рубля по отношению к доллару маловероятно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль пытается уйти ниже промежуточной поддержки 72,5 руб./$1. В понедельник этот уровень развернул пару вверх, но во вторник утром "штурм" отметки продолжается. Сейчас рубль поддерживают не только высокие цены на нефть, но и пик налогового периода. Последний фактор будет действовать считанные часы. С учетом того что в октябре Минфин увеличит объем покупки валюты в рамках бюджетного правила из-за подорожавшей нефти и появившихся санкционных рисков, рассчитывать на укрепление рубля не советуем. Гораздо безопаснее искать момент и покупать фьючерс по паре доллар/рубль", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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