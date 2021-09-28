.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в августе в России замедлился до 4,7%
В августе рост промпроизводства в РФ замедлился до 4,7% после 7,2% в июле, сообщил Росстат. По отношению к августу" доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,5%.
 
Счетной палатой выявлены нарушения исполнения бюджета-2020 на 338,6 млрд руб.
Счетная палата РФ при проверке исполнения федерального бюджета и бюджетной отчетности за 2020 год по результатам завершенных контрольных мероприятий выявила нарушения на 338,6 млрд рублей, сообщается в заключении контрольного органа на отчет об...
 
Минфин хочет уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Минфин предлагает уравнять ставки НДФЛ для россиян и граждан, не являющихся налоговыми резидентами России, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг., пишут "Ведомости". В...
 
В России удалось избежать роста уровня бедности - Счетная палата
В России в прошлом году за счет увеличения социальных выплат удалось избежать роста уровня бедности, несмотря на кризис, связанный с пандемией COVID-19, следует из заключения Счетной палаты на исполнение бюджета 2020 года. "(...) Удалось избежать...
 
28 сентября 2021 года 09:34

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 28 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Dow Jones Industrial Average вырос благодаря подъему цен акций нефтекомпаний, а также банков, поддержку которым оказал рост доходностей US Treasuries. В то же время падение котировок бумаг технологических компаний привело к снижению индексов S&P 500 и Nasdaq Composite. Рост доходностей казначейских облигаций США стал важным катализатором для рынка акций в понедельник. Процентная ставка 10-летних US Treasuries в ходе торгов поднималась выше 1,5% годовых, что является максимумом с июня.

Главы двух Федеральных резервных банков Чикаго и Нью-Йорка в понедельник дали понять, что готовы к сворачиванию программы выкупа активов американским Центробанком, но не намерены спешить с повышением базовой ставки. Так, председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что Федрезерву следует в ближайшее время приступить к сокращению объемов выкупа активов. При этом он отметил, что "дальнейшие решения Федрезерва, касающиеся направления краткосрочных ставок, гораздо менее очевидны" для него в данный момент, поскольку у него нет уверенности в том, что долгосрочные инфляционные ожидания соответствуют целям Федрезерва. Тем временем, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что до момента повышения ставки экономике США "по-прежнему предстоит пройти долгий путь к достижению максимальной занятости".

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные тенденции в ходе торгов во вторник. Гонконгский и шанхайский индексы растут, остальные торгуются в минусе. Инвесторы сохраняют обеспокоенность ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в регионе. В то время как многие страны мира постепенно восстанавливаются от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, низкие темпы вакцинации в азиатских странах сдерживают восстановление и грозят новыми вспышками заболеваемости. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Японский Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,2%. Южнокорейский Kospi в ходе торгов теряет 1%. Австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 1,4%.

Народный банк Китая (НБК) во вторник предоставил банкам страны очередную порцию денежных средств - 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Это уже восьмое вливание денежных средств в финансовую систему страны. Всего начиная с прошлой недели банкам было предоставлено 710 млрд юаней. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande. Днем ранее стало известно, что администрация Шэньчжэня начала проводить расследование в отношении одного из подразделений компании. Эксперты полагают, что этот шаг властей является признаком того, что правительство начинает вмешиваться в проблему, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Котировки акций Evergrande растут на 5,1%.

В свою очередь нефть продолжает дорожать, цена Brent преодолела во вторник отметку в $80 за баррель впервые с октября 2018 года на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. Поддержку рынку оказывает нехватка природного газа в некоторых странах мира, в результате которой цены этот природный ресурс подскочили до рекордных уровней. В таких условиях потребители стремятся переключиться с использования дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $80,59 за баррель, что на 1,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,8% - до $79,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $76,52 за баррель, что на 1,42% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 2% - до $75,45 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,815 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,842 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 сентября снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (25-27 сентября) 0,02%, опустившись до 725,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Росбанк-002Р-04" (-0,95%), "Россельхозбанк-20" (-0,68%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,46%), а в лидерах повышения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (+0,38%), "Тинькофф Банк-001P-03R" (+0,11%) и "Мегафон БО-001Р-03" (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДиректЛизинг" 29 сентября начнет размещение 5-летних облигаций серии 001P-07 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Купоны квартальные, по выпуску предусмотрена амортизация.

ПАО "ПИК специализированный застройщик" установило ставку 8-го купона бондов серии БО-П04 на уровне 7,25% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 7 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке 7,75% годовых. Размер ставки каждого купона с 2-го по 20-й равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 0,5%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 сентября 2021 года 12:38
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги Fix Price и En+ Group и убрав бумаги X5 Retail Group и "РусГидро", сообщается в комментарии. "Меняем X5 на FixPrice на фоне более очевидных среднесрочных драйверов у лидера...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 12:23
"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену акций Газпрома до 450 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" и повышает целевую цену до 450 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 32,1%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Газпром" в начале сентября опубликовал сильные финансовые результаты за II кв. 2021г по МСФО,...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 12:03
Прогноз курса рубля на уровне 71-72 руб./$1 в 4К21-1К22 пока сохраняется - "Локо-Инвест"
Среднесрочный прогноз курса рубля по отношению к доллару на уровне 71-72 руб./$1 (4К21-1К22) пока сохраняется, говорится в комментарии "Локо-Инвеста". "Выплаты налога на прибыль (последнего из регулярных налогов) во вторник рубль поддержат, а далее всё будет зависеть от расстановки сил в контексте...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 11:46
Период высоких цен на энергоресурсы может растянуться на несколько лет - "Альфа-Капитал"
Период высоких цен на традиционные энергоресурсы может растянуться на несколько лет, поскольку мы входим в переходный период, когда предложение традиционных источников энергии будет сдерживаться "зеленой" повесткой, а развитие альтернативной энергетики будет ограничено существующими технологиями,...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 11:29
Рынок акций РФ утром превысил 4100п по индексу Мосбиржи во главе с Газпромом
Москва. 28 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост вслед за дорожающей нефтью (Brent превысила $80 за баррель) и новыми рекордами цен на газ из-за ограниченного предложения сырья в преддверии зимы; индекс МосБиржи впервые преодолел рубеж 4100 пунктов во главе с бумагами "Газпрома", подошедших к максимумам, обновили свои вершины бумаги "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 11:23
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать бумаги X5 с целью 2600 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать бумаги X5 Retail Group с целевой ценой 2600 руб. за штуку и долгосрочным целевым ориентиром на уровне 3000 руб., что предполагает потенциал роста 28,2% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. Бумаги X5 на протяжении последнего времени...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 11:07
Цена нефти может закрепиться выше $80/барр. во вторник - ПСБ
Цена нефти может закрепиться выше $80 за баррель Brent во вторник на позитивных ожиданиях по спросу, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Декабрьский фьючерс на нефть Brent вплотную подошел к $80/барр. Рынок продолжает отыгрывать ожидания сильного спроса....    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 10:52
Индекс Мосбиржи будет торговаться, вероятно, в диапазоне 4040-4140п во вторник - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи будет торговаться, вероятно, в диапазоне 4040-4140 пунктов во вторник, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Следующими целями движения индексов Мосбиржи и РТС могут стать психологически важные отметки 4100 и 1800 пунктов...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 10:38
Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,7 руб./$1 - Альфа-Капитал"
Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,7 руб./$1 и на уровне 84,5-85 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала". "27 сентября российская валюта стабильно укреплялась к доллару и евро в связи с ростом нефтяных котировок до уровня около $79,5 за баррель, а также...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 10:26
Возможно кратковременное укрепление рубля до 72 руб./$1 - ПСБ
Возможно кратковременное укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 72 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы не ждем серьезного укрепления национальной валюты. Допускаем, что пара доллар/рубль на фоне ралли на нефтяном рынке может инерционно опуститься к отметке...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 10:14
Конъюнктура мирового рынка сырья благоприятствует дальнейшему укреплению рубля - Банк "Открытие"
Конъюнктура мирового рынка сырья благоприятствует дальнейшему укреплению российской валюты, полагает эксперт аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Олег Сыроваткин. "Курс доллара в понедельник показал смешанную динамику против основных валют, и во многом торговля носила...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 10:03
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут центробанки и макростатистика в США: - Председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен выступят в Конгрессе (17:00 МСК); - На нескольких конференциях выступят...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 09:54
Индекс Мосбиржи может уйти выше 4100п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи может подняться выше 4100 пунктов на торгах во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи в понедельник смог обновить исторический максимум, ведомый развитием ралли на рынке нефти. Сохранение крепости рынков энергоносителей, по-нашему мнению, будет...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 09:53
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник проверит на прочность отметку 4100 пунктов
По мнению аналитиков, индекс Мосбиржи во вторник проверит на прочность отметку 4100 пунктов. Локомотивом рынка выступают бумаги нефтегазового сектора, растущие вслед за котировками нефти и газа.    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 09:43
Возможен рост цены акций Газпрома до 390 руб. в среднесрочной перспективе - BCS Express
Возможен рост котировок акций "Газпрома" до уровня 390 рублей за штуку в среднесрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Котировки акций "Газпрома" в понедельник переписали многолетние максимумы, преодолев отметку в 350 рублей за штуку. Следующей очевидной целью движения...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.