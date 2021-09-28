Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 28 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Dow Jones Industrial Average вырос благодаря подъему цен акций нефтекомпаний, а также банков, поддержку которым оказал рост доходностей US Treasuries. В то же время падение котировок бумаг технологических компаний привело к снижению индексов S&P 500 и Nasdaq Composite. Рост доходностей казначейских облигаций США стал важным катализатором для рынка акций в понедельник. Процентная ставка 10-летних US Treasuries в ходе торгов поднималась выше 1,5% годовых, что является максимумом с июня.

Главы двух Федеральных резервных банков Чикаго и Нью-Йорка в понедельник дали понять, что готовы к сворачиванию программы выкупа активов американским Центробанком, но не намерены спешить с повышением базовой ставки. Так, председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что Федрезерву следует в ближайшее время приступить к сокращению объемов выкупа активов. При этом он отметил, что "дальнейшие решения Федрезерва, касающиеся направления краткосрочных ставок, гораздо менее очевидны" для него в данный момент, поскольку у него нет уверенности в том, что долгосрочные инфляционные ожидания соответствуют целям Федрезерва. Тем временем, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что до момента повышения ставки экономике США "по-прежнему предстоит пройти долгий путь к достижению максимальной занятости".

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные тенденции в ходе торгов во вторник. Гонконгский и шанхайский индексы растут, остальные торгуются в минусе. Инвесторы сохраняют обеспокоенность ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в регионе. В то время как многие страны мира постепенно восстанавливаются от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, низкие темпы вакцинации в азиатских странах сдерживают восстановление и грозят новыми вспышками заболеваемости. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Японский Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,2%. Южнокорейский Kospi в ходе торгов теряет 1%. Австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 1,4%.

Народный банк Китая (НБК) во вторник предоставил банкам страны очередную порцию денежных средств - 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Это уже восьмое вливание денежных средств в финансовую систему страны. Всего начиная с прошлой недели банкам было предоставлено 710 млрд юаней. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande. Днем ранее стало известно, что администрация Шэньчжэня начала проводить расследование в отношении одного из подразделений компании. Эксперты полагают, что этот шаг властей является признаком того, что правительство начинает вмешиваться в проблему, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Котировки акций Evergrande растут на 5,1%.

В свою очередь нефть продолжает дорожать, цена Brent преодолела во вторник отметку в $80 за баррель впервые с октября 2018 года на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. Поддержку рынку оказывает нехватка природного газа в некоторых странах мира, в результате которой цены этот природный ресурс подскочили до рекордных уровней. В таких условиях потребители стремятся переключиться с использования дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $80,59 за баррель, что на 1,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,8% - до $79,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $76,52 за баррель, что на 1,42% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 2% - до $75,45 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,815 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,842 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 сентября снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (25-27 сентября) 0,02%, опустившись до 725,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Росбанк-002Р-04" (-0,95%), "Россельхозбанк-20" (-0,68%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,46%), а в лидерах повышения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (+0,38%), "Тинькофф Банк-001P-03R" (+0,11%) и "Мегафон БО-001Р-03" (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДиректЛизинг" 29 сентября начнет размещение 5-летних облигаций серии 001P-07 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Купоны квартальные, по выпуску предусмотрена амортизация.

ПАО "ПИК специализированный застройщик" установило ставку 8-го купона бондов серии БО-П04 на уровне 7,25% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 7 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке 7,75% годовых. Размер ставки каждого купона с 2-го по 20-й равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 0,5%.