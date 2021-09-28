Индекс Мосбиржи откроет торги вторника, скорее всего, в небольшом плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций начал неделю уверенным ростом и выглядел сильнее других мировых фондовых площадок. Индекс Мосбиржи сумел переписать исторические максимумы на выросших торговых оборотах. Причины опережающей динамики нашего рынка прежние - высокие цены на нефть и газ. Это идеальный фон для российского нефтегазового сектора, который в очередной раз оказался среди лидеров роста на нашем рынке. Мы уже много раз отмечали позитивный взгляд по "ЛУКОЙЛу", "Роснефти" и "Газпрому". Пространство для их положительной переоценки при такой конъюнктуре еще сохраняется. На фоне высоких сырьевых цен также наблюдается повышенный спрос в "голубых фишках" банковского сектора, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Во вторник внешний фон с утра без значительного улучшения, так что скорость подъема нашего рынка может снизиться. Ближайшие цели по индексу Мосбиржи в районе 4110 пунктов уже практически достигнуты".

Также Карпунин обращает внимание, что отрыв наиболее ликвидных акций от второго эшелона продолжает расти. Соотношение индекса "голубых фишек" к бумагам средней и малой капитализации поднялось к новым максимумам с января прошлого года.

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