Возможен рост цены нефти до $81-82/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможен подъем котировок нефти марки Brent в район $81-82 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent продолжает подрастать во вторник, консолидируясь непосредственно под отметкой $80 за баррель. Вероятно, котировки в ближайшее время сформируют спекулятивный скачок в район $81-82 за баррель, после чего активность продавцов может вырасти. При этом важное значение в ближайшие дни будет иметь отраслевая статистика из США по запасам нефти и нефтепродуктов. Существенное сокращение запасов может быть расценено как признак сохранения сильного спроса, что будет позитивным фактором для котировок", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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