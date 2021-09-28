.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent выше $80 за баррель впервые с октября 2018г
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в августе в России замедлился до 4,7%
В августе рост промпроизводства в РФ замедлился до 4,7% после 7,2% в июле, сообщил Росстат. По отношению к августу" доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,5%.
 
Счетной палатой выявлены нарушения исполнения бюджета-2020 на 338,6 млрд руб.
Счетная палата РФ при проверке исполнения федерального бюджета и бюджетной отчетности за 2020 год по результатам завершенных контрольных мероприятий выявила нарушения на 338,6 млрд рублей, сообщается в заключении контрольного органа на отчет об...
 
Минфин хочет уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Минфин предлагает уравнять ставки НДФЛ для россиян и граждан, не являющихся налоговыми резидентами России, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг., пишут "Ведомости". В...
 
В России удалось избежать роста уровня бедности - Счетная палата
В России в прошлом году за счет увеличения социальных выплат удалось избежать роста уровня бедности, несмотря на кризис, связанный с пандемией COVID-19, следует из заключения Счетной палаты на исполнение бюджета 2020 года. "(...) Удалось избежать...
 
28 сентября 2021 года 09:18

Brent выше $80 за баррель впервые с октября 2018г

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Рынки акций стран АТР демонстрируют разнонаправленные тенденции в ходе торгов во вторник. Нефть продолжает дорожать на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник.

Dow Jones Industrial Average вырос благодаря подъему цен акций нефтекомпаний, а также банков, поддержку которым оказал рост доходностей US Treasuries. В то же время падение котировок бумаг технологических компаний привело к снижению индексов S&P 500 и Nasdaq Composite.

Рост доходностей казначейских облигаций США стал важным катализатором для рынка акций в понедельник, пишет MarketWatch. Процентная ставка 10-летних US Treasuries в ходе торгов поднималась выше 1,5%, что является максимумом с июня.

Повышение доходностей американских госбумаг приводит к подъему ставки дисконтирования, используемой при оценке акций, и это больше всего сказывается на технологических компаниях, в котировки которых обычно закладываются перспективы быстрого роста прибылей, отмечают эксперты. В то же время для банков, бизнес-модели которых выигрывают в результате увеличения долгосрочных ставок, повышение доходностей US Treasuries является положительным фактором.

Бумаги Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. подорожали по итогам торгов в понедельник на 2,3%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2,4%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 2,1%, Citigroup - на 1,5%.

Котировки акций нефтяных компаний уверенно выросли на фоне продолжающегося подъема цен на нефть. Стоимость акций Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. увеличилась на 3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,4%, Chesapeake Energy (SPB: CHK) Corp. - на 6,6%.

Цены на нефть растут на фоне сокращения запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. Brent подорожала до максимума с октября 2018 года, и аналитики Goldman Sachs прогнозируют подъем цены до $90 за баррель к концу текущего года, отмечая, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

В фокус внимания трейдеров в понедельник также попали проблемы с энергоснабжением в КНР. Требования китайских властей к бизнесу, вызванные желанием добиться поставленных целей в плане снижения вредных выбросов, приводят к приостановке работы предприятий, что ставит под угрозу поставки смартфонов и других потребительских товаров в преддверии праздничного сезона, отмечают аналитики.

В минувшие выходные стало известно, что один из производителей компонентов для устройств Apple Inc. (SPB: AAPL) был вынужден приостановить производство на предприятии рядом с Шанхаем по предписанию местных властей.

Акции Apple подешевели на 1,1% по итогам торгов в понедельник. Стоимость бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) опустилась на 0,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,8%.

Статданные по экономике США, обнародованные в понедельник, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в стране в августе увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,5% в июле и превысили консенсус-прогноз экспертов, предполагавший повышение на 0,7%.

Главы двух Федеральных резервных банков (ФРБ) Чикаго и Нью-Йорка в понедельник дали понять, что готовы к сворачиванию программы выкупа активов американским Центробанком, но не намерены спешить с повышением базовой ставки.

Так, председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что Федрезерву следует в ближайшее время приступить к сокращению объемов выкупа активов. При этом он отметил, что "дальнейшие решения Федрезерва, касающиеся направления краткосрочных ставок, гораздо менее очевидны" для него в данный момент, поскольку у него нет уверенности в том, что долгосрочные инфляционные ожидания соответствуют целям Федрезерва.

Тем временем, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что до момента повышения ставки экономике США "по-прежнему предстоит пройти долгий путь к достижению максимальной занятости".

Стоимость бумаг американского производителя полимеров Kraton Corp. подскочила по итогам торгов на 9,4%. Компания сообщила, что ее покупает DL Chemical Co. за $2,5 млрд, или $46,5 за акцию, что включает 12%-ную премию к рыночной цене акций Kraton в пятницу.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 71,37 пункта (0,21%) и составил 34869,37 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 12,37 пункта (0,28%) - до 4443,11 пункта.

Nasdaq Composite потерял 77,73 пункта (0,52%) и составил 14969,97 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные тенденции в ходе торгов во вторник. Гонконгский и шанхайский индексы растут, остальные торгуются в минусе.

Инвесторы сохраняют обеспокоенность ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в регионе. В то время как многие страны мира постепенно восстанавливаются от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, низкие темпы вакцинации в азиатских странах сдерживают восстановление и грозят новыми вспышками заболеваемости.

Китайский индекс Shanghai Composite увеличивается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Народный банк Китая (НБК) во вторник предоставил банкам страны очередную порцию денежных средств - 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе.

Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Это уже восьмое вливание денежных средств в финансовую систему страны. Всего начиная с прошлой недели банкам было предоставлено 710 млрд юаней.

Темпы роста прибылей крупных промышленных предприятий Китая в августе сократились в течение шестого месяца подряд и составили 10,1% в годовом выражении по сравнению с 16,4% в июле, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

В период с января по август текущего года прибыли увеличились на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из 41 сектора промышленности, данные которых использовались в составлении статистики, в 37 был зафиксирован рост прибылей, среди которых ТЭК, металлургия и химическая промышленность оказались наиболее прибыльными.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande. Днем ранее стало известно, что администрация Шэньчжэня начала проводить расследование в отношении одного из подразделений компании. Эксперты полагают, что этот шаг властей является признаком того, что правительство начинает вмешиваться в проблему, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Котировки акций Evergrande растут на 5,1%.

Японский Nikkei 225 снижается на 0,3%.

На японском рынке прибавляют акции ведущих автопроизводителей страны: Mazda Motor Corp. (+3%), Honda Motor Co. Ltd. (+2,8%), Toyota Motor Corp. (+1%).

Южнокорейский Kospi в ходе торгов теряет 1%.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в сентябре увеличился до 103,8 пункта по сравнению с 102,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Банка Кореи.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации в текущем месяце составил 78 пунктов против 77 в августе. Индикатор оценки экономического ситуации в стране в следующие 12 месяцев поднялся до 94 пунктов с 90 месяцем ранее. Подындексы оценки южнокорейцами собственного уровня жизни и ожидаемого финансового положения остались неизменными - 91 и 96 пунктов соответственно.

Акции ведущих корейских автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Corp. падают на 1,5% и 2,3% соответственно. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 1,7%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 1,4%.

Розничные продажи в Австралии в августе упали на 1,7% по сравнению с июлем, свидетельствуют данные австралийского статистического бюро. Тем не менее темпы падения замедлились - в июле розничные продажи сократились на 2,7%.

Наиболее всего продажи уменьшились в магазинах одежды (-15%), заведениях общепита (-7%) и супермаркетах (-10%).

На австралийской бирже котировки акций горнодобывающей BHP уменьшаются на 2%, Rio Tinto Ltd. - на 2,6%.

Нефть продолжает дорожать, цена Brent преодолела во вторник отметку в $80 за баррель впервые с октября 2018 года на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Поддержку рынку оказывает нехватка природного газа в некоторых странах мира, в результате которой цены этот природный ресурс подскочили до рекордных уровней, отмечают эксперты CBA. В таких условиях потребители стремятся переключиться с использования дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

Этот фактор повысит спрос на нефть на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) предстоящей зимой, полагают эксперты Vitol Group. Аналогичный прогноз дают и аналитики CBA.

"Цены на нефть и природный газ, вероятно, продолжат подниматься в ближайшие месяцы, поскольку фундаментальные рыночные факторы явным образом говорят в поддержку "бычьего" тренда в данный момент", - отмечает автор Sevens Report Research Тайлен Ричи. "Технические индикаторы также указывают на рост цен в среднесрочной перспективе", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК во вторник составляет $80,16 за баррель, что на $0,63 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,44 (1,8%) - до $79,53 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,1 за баррель, что на $0,65 (0,86%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,47 (2%) - до $75,45 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в понедельник на максимумах с октября 2018 года.

Аналитики Goldman Sachs накануне повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80 за баррель, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

Свой прогноз эксперты Goldman объясняют последствиями урагана "Ида", который привел к приостановке значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе. Это, по мнению экспертов, более чем нивелировало увеличение производства странами ОПЕК+ за период с июля текущего года.

Восстановление спроса на нефть, несколько ослабнувшее из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта", происходит быстрее, чем ожидалось, и дефицит поставок на нефтяном рынке превосходит предыдущие прогнозы, отмечают в Goldman.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 сентября 2021 года 12:38
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги Fix Price и En+ Group и убрав бумаги X5 Retail Group и "РусГидро", сообщается в комментарии. "Меняем X5 на FixPrice на фоне более очевидных среднесрочных драйверов у лидера...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 12:23
"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену акций Газпрома до 450 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" и повышает целевую цену до 450 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 32,1%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Газпром" в начале сентября опубликовал сильные финансовые результаты за II кв. 2021г по МСФО,...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 12:03
Прогноз курса рубля на уровне 71-72 руб./$1 в 4К21-1К22 пока сохраняется - "Локо-Инвест"
Среднесрочный прогноз курса рубля по отношению к доллару на уровне 71-72 руб./$1 (4К21-1К22) пока сохраняется, говорится в комментарии "Локо-Инвеста". "Выплаты налога на прибыль (последнего из регулярных налогов) во вторник рубль поддержат, а далее всё будет зависеть от расстановки сил в контексте...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 11:46
Период высоких цен на энергоресурсы может растянуться на несколько лет - "Альфа-Капитал"
Период высоких цен на традиционные энергоресурсы может растянуться на несколько лет, поскольку мы входим в переходный период, когда предложение традиционных источников энергии будет сдерживаться "зеленой" повесткой, а развитие альтернативной энергетики будет ограничено существующими технологиями,...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 11:29
Рынок акций РФ утром превысил 4100п по индексу Мосбиржи во главе с Газпромом
Москва. 28 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост вслед за дорожающей нефтью (Brent превысила $80 за баррель) и новыми рекордами цен на газ из-за ограниченного предложения сырья в преддверии зимы; индекс МосБиржи впервые преодолел рубеж 4100 пунктов во главе с бумагами "Газпрома", подошедших к максимумам, обновили свои вершины бумаги "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 11:23
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать бумаги X5 с целью 2600 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать бумаги X5 Retail Group с целевой ценой 2600 руб. за штуку и долгосрочным целевым ориентиром на уровне 3000 руб., что предполагает потенциал роста 28,2% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. Бумаги X5 на протяжении последнего времени...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 11:07
Цена нефти может закрепиться выше $80/барр. во вторник - ПСБ
Цена нефти может закрепиться выше $80 за баррель Brent во вторник на позитивных ожиданиях по спросу, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Декабрьский фьючерс на нефть Brent вплотную подошел к $80/барр. Рынок продолжает отыгрывать ожидания сильного спроса....    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 10:52
Индекс Мосбиржи будет торговаться, вероятно, в диапазоне 4040-4140п во вторник - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи будет торговаться, вероятно, в диапазоне 4040-4140 пунктов во вторник, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Следующими целями движения индексов Мосбиржи и РТС могут стать психологически важные отметки 4100 и 1800 пунктов...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 10:38
Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,7 руб./$1 - Альфа-Капитал"
Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,7 руб./$1 и на уровне 84,5-85 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала". "27 сентября российская валюта стабильно укреплялась к доллару и евро в связи с ростом нефтяных котировок до уровня около $79,5 за баррель, а также...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 10:26
Возможно кратковременное укрепление рубля до 72 руб./$1 - ПСБ
Возможно кратковременное укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 72 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы не ждем серьезного укрепления национальной валюты. Допускаем, что пара доллар/рубль на фоне ралли на нефтяном рынке может инерционно опуститься к отметке...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 10:14
Конъюнктура мирового рынка сырья благоприятствует дальнейшему укреплению рубля - Банк "Открытие"
Конъюнктура мирового рынка сырья благоприятствует дальнейшему укреплению российской валюты, полагает эксперт аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Олег Сыроваткин. "Курс доллара в понедельник показал смешанную динамику против основных валют, и во многом торговля носила...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 10:03
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут центробанки и макростатистика в США: - Председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен выступят в Конгрессе (17:00 МСК); - На нескольких конференциях выступят...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 09:54
Индекс Мосбиржи может уйти выше 4100п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи может подняться выше 4100 пунктов на торгах во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи в понедельник смог обновить исторический максимум, ведомый развитием ралли на рынке нефти. Сохранение крепости рынков энергоносителей, по-нашему мнению, будет...    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 09:53
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник проверит на прочность отметку 4100 пунктов
По мнению аналитиков, индекс Мосбиржи во вторник проверит на прочность отметку 4100 пунктов. Локомотивом рынка выступают бумаги нефтегазового сектора, растущие вслед за котировками нефти и газа.    читать дальше
.
28 сентября 2021 года 09:43
Возможен рост цены акций Газпрома до 390 руб. в среднесрочной перспективе - BCS Express
Возможен рост котировок акций "Газпрома" до уровня 390 рублей за штуку в среднесрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Котировки акций "Газпрома" в понедельник переписали многолетние максимумы, преодолев отметку в 350 рублей за штуку. Следующей очевидной целью движения...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.