Brent выше $80 за баррель впервые с октября 2018г

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник.

Dow Jones Industrial Average вырос благодаря подъему цен акций нефтекомпаний, а также банков, поддержку которым оказал рост доходностей US Treasuries. В то же время падение котировок бумаг технологических компаний привело к снижению индексов S&P 500 и Nasdaq Composite.

Рост доходностей казначейских облигаций США стал важным катализатором для рынка акций в понедельник, пишет MarketWatch. Процентная ставка 10-летних US Treasuries в ходе торгов поднималась выше 1,5%, что является максимумом с июня.

Повышение доходностей американских госбумаг приводит к подъему ставки дисконтирования, используемой при оценке акций, и это больше всего сказывается на технологических компаниях, в котировки которых обычно закладываются перспективы быстрого роста прибылей, отмечают эксперты. В то же время для банков, бизнес-модели которых выигрывают в результате увеличения долгосрочных ставок, повышение доходностей US Treasuries является положительным фактором.

Бумаги Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. подорожали по итогам торгов в понедельник на 2,3%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2,4%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 2,1%, Citigroup - на 1,5%.

Котировки акций нефтяных компаний уверенно выросли на фоне продолжающегося подъема цен на нефть. Стоимость акций Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. увеличилась на 3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,4%, Chesapeake Energy (SPB: CHK) Corp. - на 6,6%.

Цены на нефть растут на фоне сокращения запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. Brent подорожала до максимума с октября 2018 года, и аналитики Goldman Sachs прогнозируют подъем цены до $90 за баррель к концу текущего года, отмечая, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

В фокус внимания трейдеров в понедельник также попали проблемы с энергоснабжением в КНР. Требования китайских властей к бизнесу, вызванные желанием добиться поставленных целей в плане снижения вредных выбросов, приводят к приостановке работы предприятий, что ставит под угрозу поставки смартфонов и других потребительских товаров в преддверии праздничного сезона, отмечают аналитики.

В минувшие выходные стало известно, что один из производителей компонентов для устройств Apple Inc. (SPB: AAPL) был вынужден приостановить производство на предприятии рядом с Шанхаем по предписанию местных властей.

Акции Apple подешевели на 1,1% по итогам торгов в понедельник. Стоимость бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) опустилась на 0,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,8%.

Статданные по экономике США, обнародованные в понедельник, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в стране в августе увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,5% в июле и превысили консенсус-прогноз экспертов, предполагавший повышение на 0,7%.

Главы двух Федеральных резервных банков (ФРБ) Чикаго и Нью-Йорка в понедельник дали понять, что готовы к сворачиванию программы выкупа активов американским Центробанком, но не намерены спешить с повышением базовой ставки.

Так, председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что Федрезерву следует в ближайшее время приступить к сокращению объемов выкупа активов. При этом он отметил, что "дальнейшие решения Федрезерва, касающиеся направления краткосрочных ставок, гораздо менее очевидны" для него в данный момент, поскольку у него нет уверенности в том, что долгосрочные инфляционные ожидания соответствуют целям Федрезерва.

Тем временем, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что до момента повышения ставки экономике США "по-прежнему предстоит пройти долгий путь к достижению максимальной занятости".

Стоимость бумаг американского производителя полимеров Kraton Corp. подскочила по итогам торгов на 9,4%. Компания сообщила, что ее покупает DL Chemical Co. за $2,5 млрд, или $46,5 за акцию, что включает 12%-ную премию к рыночной цене акций Kraton в пятницу.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 71,37 пункта (0,21%) и составил 34869,37 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 12,37 пункта (0,28%) - до 4443,11 пункта.

Nasdaq Composite потерял 77,73 пункта (0,52%) и составил 14969,97 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные тенденции в ходе торгов во вторник. Гонконгский и шанхайский индексы растут, остальные торгуются в минусе.

Инвесторы сохраняют обеспокоенность ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в регионе. В то время как многие страны мира постепенно восстанавливаются от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, низкие темпы вакцинации в азиатских странах сдерживают восстановление и грозят новыми вспышками заболеваемости.

Китайский индекс Shanghai Composite увеличивается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Народный банк Китая (НБК) во вторник предоставил банкам страны очередную порцию денежных средств - 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе.

Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Это уже восьмое вливание денежных средств в финансовую систему страны. Всего начиная с прошлой недели банкам было предоставлено 710 млрд юаней.

Темпы роста прибылей крупных промышленных предприятий Китая в августе сократились в течение шестого месяца подряд и составили 10,1% в годовом выражении по сравнению с 16,4% в июле, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

В период с января по август текущего года прибыли увеличились на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из 41 сектора промышленности, данные которых использовались в составлении статистики, в 37 был зафиксирован рост прибылей, среди которых ТЭК, металлургия и химическая промышленность оказались наиболее прибыльными.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande. Днем ранее стало известно, что администрация Шэньчжэня начала проводить расследование в отношении одного из подразделений компании. Эксперты полагают, что этот шаг властей является признаком того, что правительство начинает вмешиваться в проблему, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Котировки акций Evergrande растут на 5,1%.

Японский Nikkei 225 снижается на 0,3%.

На японском рынке прибавляют акции ведущих автопроизводителей страны: Mazda Motor Corp. (+3%), Honda Motor Co. Ltd. (+2,8%), Toyota Motor Corp. (+1%).

Южнокорейский Kospi в ходе торгов теряет 1%.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в сентябре увеличился до 103,8 пункта по сравнению с 102,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Банка Кореи.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации в текущем месяце составил 78 пунктов против 77 в августе. Индикатор оценки экономического ситуации в стране в следующие 12 месяцев поднялся до 94 пунктов с 90 месяцем ранее. Подындексы оценки южнокорейцами собственного уровня жизни и ожидаемого финансового положения остались неизменными - 91 и 96 пунктов соответственно.

Акции ведущих корейских автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Corp. падают на 1,5% и 2,3% соответственно. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 1,7%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 1,4%.

Розничные продажи в Австралии в августе упали на 1,7% по сравнению с июлем, свидетельствуют данные австралийского статистического бюро. Тем не менее темпы падения замедлились - в июле розничные продажи сократились на 2,7%.

Наиболее всего продажи уменьшились в магазинах одежды (-15%), заведениях общепита (-7%) и супермаркетах (-10%).

На австралийской бирже котировки акций горнодобывающей BHP уменьшаются на 2%, Rio Tinto Ltd. - на 2,6%.

Нефть продолжает дорожать, цена Brent преодолела во вторник отметку в $80 за баррель впервые с октября 2018 года на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Поддержку рынку оказывает нехватка природного газа в некоторых странах мира, в результате которой цены этот природный ресурс подскочили до рекордных уровней, отмечают эксперты CBA. В таких условиях потребители стремятся переключиться с использования дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

Этот фактор повысит спрос на нефть на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) предстоящей зимой, полагают эксперты Vitol Group. Аналогичный прогноз дают и аналитики CBA.

"Цены на нефть и природный газ, вероятно, продолжат подниматься в ближайшие месяцы, поскольку фундаментальные рыночные факторы явным образом говорят в поддержку "бычьего" тренда в данный момент", - отмечает автор Sevens Report Research Тайлен Ричи. "Технические индикаторы также указывают на рост цен в среднесрочной перспективе", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК во вторник составляет $80,16 за баррель, что на $0,63 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,44 (1,8%) - до $79,53 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,1 за баррель, что на $0,65 (0,86%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,47 (2%) - до $75,45 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в понедельник на максимумах с октября 2018 года.

Аналитики Goldman Sachs накануне повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80 за баррель, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

Свой прогноз эксперты Goldman объясняют последствиями урагана "Ида", который привел к приостановке значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе. Это, по мнению экспертов, более чем нивелировало увеличение производства странами ОПЕК+ за период с июля текущего года.

Восстановление спроса на нефть, несколько ослабнувшее из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта", происходит быстрее, чем ожидалось, и дефицит поставок на нефтяном рынке превосходит предыдущие прогнозы, отмечают в Goldman.