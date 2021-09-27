Рубль вечером немного усилил темпы роста к доллару и евро благодаря аппетиту к риску и дорогой нефти

Москва. 27 сентября. Доллар и евро снижаются более заметными темпами на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу на риск со стороны глобальных инвесторов и ралли на рынке нефти.

Курс доллара США составил 72,49 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,81 руб./EUR1, подешевев на 42 копейки. При этом евро стоит меньше 85 руб./EUR1 впервые с 29 июля 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 31,8 копейки - до 78,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах благодаря ралли на рынке нефти и увеличению аппетита глобальных инвесторов к рисковым активам. Основную поддержку большинство рисковых активов продолжает получать благодаря надеждам на успешное восстановление глобальной экономики после пандемии коронавируса COVID-19.

На последнем заседании Федеральной резервной системы (ФРС), прошедшем на предыдущей неделе, руководители американского ЦБ подтвердили оптимистичный взгляд на перспективы экономики США.

Статданные по экономике США, обнародованные в понедельник, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в стране в августе увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,5% в июле и превысили консенсус-прогноз экспертов, предполагавший повышение на 0,7%.

Внимание рынка в понедельник также направлено на выступления представителей Федеральной резервной системы (ФРС), в том числе, главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса и члена совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард.

Председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в понедельник выступил в поддержку мнения о том, что американскому ЦБ следует в ближайшее время приступить к сокращению объемов выкупа активов.

При этом он отметил, что "дальнейшие решения Федрезерва, касающиеся направления краткосрочных ставок, гораздо менее очевидны" для него в данный момент, поскольку у него нет уверенности в том, что долгосрочные инфляционные ожидания соответствуют целям Федрезерва.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, страхи прошлой недели относительно китайского девелопера Evergrande, а также возможных санкций США по отношению к российскому госдолгу пока остались в стороне, и инвесторы решили увеличить свои доли в рисковых активах. "Дополнительную поддержку рублю сегодня оказывают как экспортеры ввиду налогового периода, так и дорожающая нефть. Если история с санкциями не найдет своего продолжения, то рубль вполне может укрепиться к доллару США", - говорит Голубов.

"Рубль по итогам недели вырос к доллару на 0,2%, до 72,88, и стал самой сильной валютой в сегменте развивающихся рынков. Активная фаза сентябрьского налогового периода и рост цен на нефть поддерживали рубль. Иностранный спрос на российские активы сохраняется, также оказывая поддержку российской валюте. Банк России сообщил, что доля нерезидентов в ОФЗ к 1 сентября выросла с 20,6% до 21,4%. Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос до 3,304 трлн рублей. Рубль в первой половине недели может получать поддержку со стороны локального спроса на рублевую ликвидность в рамках налогового периода, а также в преддверии аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Цены на нефть превращаются в ключевой драйвер роста российской валюты. Нефть Brent сохраняет в обозримом будущем шансы проверить на прочность $80 за баррель. Пробитие психологической отметки может ускорить темпы роста за счет исполнения стопов и закрытия коротких позиций", - отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

Цены на нефть ускорили подъем на торгах в понедельник на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Нефть продолжит дорожать, поскольку нынешний объем предложения недостаточен в условиях быстро растущего спроса, заявил в понедельник со-руководитель подразделения нефтяного трейдинга Trafigura Group Бен Лукок.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 1,77% - до $79,47 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,76% - до $75,28 за баррель.

Внимание трейдеров смещается к очередному заседанию ОПЕК+, которое должно пройти 4 октября. По итогам предыдущей встречи, государства ОПЕК+ сохранили план увеличения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 сентября на 34,68 копейки, до 72,6613 руб./$1, и уменьшил курс евро на 64,68 копейки, до 85,0355 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в понедельник на 30,15 копейки по отношению к пятнице и составил 72,6147 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 32,24 копейки и составил 72,6122 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 282,153 млн, из которых $660,334 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 621,819 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 58,56 копейки, до 84,9767 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 54,37 копейки и составил 84,9817 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR618,464 млн, из которых EUR205,235 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR413,229 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 6,97% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,05% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно пятницы, оставшись на отметках 7,23%, 7,47% и 7,58% годовых.