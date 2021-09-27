Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью, индекс Мосбиржи обновил максимум и нацелился на 4100п

Москва. 27 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за раллирующей нефтью (Brent нацелилась на тестирование рубежа $80 за баррель) из-за сокращения запасов при повышении спроса в преддверии зимы, а также на фоне подросшей фондовой Европы; индекс МосБиржи обновил максимум и нацелился на рубеж 4100 пунктов, при этом локомотивом подъема выступил нефтегазовый сектор во главе с бумагами "Татнефти" и "Роснефти".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4081,22 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1774,24 пункта (+1,5%); динамика blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 5,2%.

Доллар просел до 72,46 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (+5,2%), "Роснефти" (+3%, до 626,4 рубля; максимум дня и новый пик - 629,35 рубля), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,1% и +1,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%, до 6954 рубля), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,9%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), "Московской Биржи" (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Марк Джетвей выплатил в США предъявленные ему налоговые претензии. Как сообщалось, американские власти предъявили Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. По сообщению Минюста США, Джетвей был арестован, ему грозят длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. По версии налоговиков, в период с 2005 по 2016 год он при помощи офшорных схем скрывал свои активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на счетах в швейцарском банке, которые Джетвей, по версии обвинения, укрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. В пятницу суд решил освободить его под залог в $80 млн, Джетвей останется под домашним арестом и сдаст все паспорта.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Русала" просели вслед за ценами на алюминий, нефтяники выросли вслед за нефтью. Акции "ЛУКОЙЛа" приблизились к рубежу 7000 рублей - открытие новых "лонгов" на достигнутых уровнях может оказаться опасным, а в случае коррекции целями отката станут уровни поддержки 6850 руб. и 6720 руб., где можно задуматься о новых покупках. Однако также не исключено, что "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) сделает уровень 7000 руб. новой важной поддержкой лишь после коррекции.

Нефть растет из-за опасений в отношении ограниченного мирового предложения в условиях восстановления спроса после пандемии. Игроков на повышение в краткосрочном периоде может сдержать разве что близость психологически важной отметки $80 за баррель Brent и $75 за баррель WTI.

Фондовая Европа в понедельник подросла. В регионе ожидают развития событий как на внутреннем политическом (формирование правящей коалиции в Германии может оказаться непростой задачей), так и на макроэкономическом фронте (публикация данных и выступления представителей центральных банков в течение недели). В США индексы чувствуют неуверенность перед выступлением ряда представителей ФРС. До пятницы американским законодателям, помимо прочего, необходимо будет решить вопрос с потолком госдолга.

Индексы МосБиржи и РТС обновили недавние пики, и на рынке начинает формироваться среднесрочная перекупленность, которая наряду с неуверенностью западных площадок может сбить пыл покупателей. Источником позитива для российских акций и рубля пока остаются цены на нефть и газ, отмечает Кожухова.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, некоторые азиатские площадки находились под давлением сообщений о "серьезной нехватке средств" у проблемного китайского застройщика Evergrande. Однако поддержку рисковым активам оказывает сохранение большого объема ликвидности, предоставленной крупными центробанками в рамках монетарного стимулирования. Многие надеются, что его сворачивание не будет происходить слишком быстро, а околонулевые процентные ставки останутся еще дольше.

Однако эти надежды могут не сбыться, если выходящая в США статистика по рынку труда или инфляции вынудит ФРС быстрее приступить к ужесточению денежно-кредитной политики. Тем более, высокие цены на сырьевые товары, в том числе на нефть, способны усилить инфляцию.

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС - 10-летний пик. Результат российского рынка оказался намного лучше других площадок, многие из которых находились в "минусе", отмечает Бабин.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, нефть Brent движется к отметке $80 за баррель, продолжают дорожать газ и уголь, что подогревает спрос на бумаги сырьевых компаний.

На этой неделе ожидаются выступления официальных представителей ФРС, в том числе главы ФРС Пауэлла (во вторник и в среду). Инвесторы также отслеживают все новости, касающиеся бюджетной политики - на этой неделе пройдет голосование Палаты представителей по инфраструктурному пакету объемом $1 трлн. Чтобы избежать shutdown (приостановки работы правительства), Конгрессу необходимо утвердить проект нового бюджета к концу сентября. Кроме того, в ближайшие недели частью российского нарратива станет тема антироссийских санкций США. Конгресс обсуждает новый раунд санкций, включая расширение "списка Магницкого", санкции против организаций, ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию "Северного потока 2", и продление санкций против вновь выпущенного российского госдолга. Пока нет ясности, пройдут ли все эти поправки в демократически настроенном Конгрессе, так как они противоречат внешнеполитическим целям администрации Байдена, считает Волш.

По словам старшего аналитика "МКБ Инвестиции" Антона Старцева, увеличение предложения нефти на мировом рынке, судя по динамике запасов, отстает от оживления спроса. По данным Kayrros, глобальные запасы сырой нефти за неделю сократились на 21 млн баррелей (во многом за счет Китая), запасы США находятся вблизи 3-летнего минимума. Снижение запасов в преддверии отопительного сезона оказывает поддержку ценам. На ход торгов отчасти повлиял и комментарий ФРС, который, возможно, убедил трейдеров в устойчивости экономики США, а значит, и спроса на энергоносители. В российском нефтегазовом секторе фаворитами остаются бумаги "Роснефти" на фоне возможности появления доступа к экспорту газа - правительство предлагает "в качестве эксперимента" разрешить "Роснефти" экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год по агентскому соглашению с "Газпромом".

Начало сокращения стимулирующих мер ФРС в ноябре в целом соответствует ожиданиям рынка, но неожиданным стал более "ястребиный" прогноз по траектории базовой процентной ставки. Предполагаемые сроки полного сворачивания программ выкупа активов (середина 2022 года) также выглядят как шаг в сторону ужесточения риторики ФРС. Между тем готовность ФРС к сворачиванию монетарного стимулирования участники рынка трактуют как показатель устойчивости экономического роста - этот фактор благоприятен для рынка акций, отмечает Старцев.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,2-0,3%), в США нет единого вектора (индекс S&P 500 проседает на 0,3%, Dow Jones растет на 0,4%).

На инвесторов оказывает давление ситуация с распространением COVID-19. Несмотря на то, что некоторые страны в мире постепенно снимают ограничения, вызванные пандемией коронавируса, и возвращаются к нормальной жизни, в странах Азии все еще сохраняется беспокойство по поводу потенциальных вспышек заболеваемости из-за относительно медленных темпов вакцинации.

Инвесторы продолжают следить за развитием событий вокруг долговых проблем China Evergrande, вероятность дефолта компании, а также распространения долговых проблем китайских компаний на глобальную экономику, добавляет рынкам неопределенности.

Народный банк Китая (НБК) в понедельник предоставил банкам очередную порцию денежных средств - 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. В течение прошлой недели китайский центробанк влил 320 млрд юаней в финансовую систему страны.

На нефтяном рынке цены в понедельник растут пятую сессию подряд, поддержку котировкам оказывают сохраняющиеся опасения по поводу предложения на фоне роста спроса в ряде регионов мира в условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Цена Brent в понедельник к 18:50 МСК на $1,6 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $79,35 за баррель (+1,6% и +1,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $75,3 за баррель (+1,8% и +0,9% в пятницу).

За последние 12 месяцев котировки прибавили более 80%.

Дополнительным драйвером роста цен на нефть является дефицит поставок природного газа, в частности, в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+19,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+11,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+7,4% и +4,4% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+6,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+6,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-5,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,6%), ГДР EMC (MOEX: GEMC) (-3,4%), акции "Россети Сибири" (-3,3%).

Просели ГДР Etalon (MOEX: ETLN) (-3,1%, до 118,2 рубля) на дивидендных новостях, хотя утром бумаги росли на фоне выхода отчета группы за полугодие по МСФО. Группа в январе-июне 2021 года получила 39,9 млрд рублей выручки по МСФО, что на 29% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль составила 1,3 млрд рублей. Совет директоров девелопера Etalon Group рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов в размере 9,39 рубля на акцию за 2020 год, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат достигнет 3,6 млрд рублей. За 2019 год группа выплатила дивиденды в размере 12 рублей на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 103,67 млрд рублей (из них 25,1 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,67 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,44 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").