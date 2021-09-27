Цены евробондов РФ в понедельник заметно снизились на фоне роста базовых процентных ставок

Москва. 27 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник заметно снизились на фоне повышения базовых процентных ставок, которое активизировалось после состоявшегося на прошлой неделе заседания ФРС США. Наибольшие потери понесли "длинные" выпуски евробондов РФ. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств (US Treasuries) по итогам дня практически не изменились

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 24 сентября и составила 114,34% от номинала, что соответствует доходности 1,47% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК практически не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,255% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 0,05% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день всего на 1 пункт, составив 142 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 112 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 137,08% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 3,455% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 94 базисных пункта, опустившись до 131,3% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта и составила 3,48% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 17 базисных пунктов, до 112,89% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта, до 1,85% годовых), с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 108,17% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 0,68% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 90 базисных пунктов, подешевев до 128,34% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта и составила 3,56% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 30 базисных пунктов, до 111,85% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 2,05% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций снижаются под давлением негативной динамики мировых долговых рынков на фоне ожиданий инвесторами скорого начала сворачивания стимулирующих программ Федрезерва США. Данные опасения возросли после состоявшегося на прошлой неделе сентябрьского заседания ФРС США. Таким образом, рост базовых процентных ставок до уровней трехмесячных максимумов стимулирует повышение доходности облигаций большинства emerging markets, в том числе и России. Кроме того, свое негативное влияние на долговые рынки оказывают рекордные цены на газ, которые могут стать причиной замедления темпов роста мировой экономики. Участники рынка полагают, что не все страны-экспортеры энергоносителей смогут выиграть от складывающейся сейчас ситуации на газовом рынке, поскольку не до конца понятны последствия сверхвысоких цен на газ. В частности, данный фактор может привести к резкому повышению цен на другие связанные производства, в частности на стоимость удобрений, а дальше по цепочке это ударит уже и по производству сельскохозяйственной продукции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.