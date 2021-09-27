"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Costco с прогнозной ценой $470

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Costco Wholesale с прогнозной ценой на уровне $470 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Компания Costco Wholesale отчиталась за четвертый квартал 2021-го финансового года чистой прибылью в размере $1,67 млрд или $3,76 на акцию, констатируют эксперты. Выручка эмитента выросла на 18% г/г, до $61,44 млрд, а членские взносы увеличились на 11,6%, до $1,234 млн. Сопоставимые продажи повысились на 15,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, отражая улучшение на 14,9%, 19,5% и 15% в США, Канаде и прочих странах соответственно. Посещаемость магазинов (частота покупок) выросла на 9,2% в мире и на 8,8% в США. Средняя транзакция (корзина) увеличилась на 5,8% в мире и на 5,6% в США. Операционная прибыль за квартал повысилась на 17,9% г/г, до $2,275 млн, в то время как операционная маржа (как процент от общей выручки) осталась на прежнем уровне (3,6%).

"Таким образом, Costco удалось сохранить неплохие показатели по сопоставимому объему продаж. Кроме того, поступления эмитента от сегмента электронной коммерции продолжают рост. Однако узкие места в цепочке поставок и повышенные затраты на рабочую силу и фрахт по-прежнему вызывают озабоченность менеджмента и инвесторов, - отмечают аналитики. - Драйверами роста компании выступают эффективные стратегия и управление ценами, практика членства, а также проникновение в бизнес электронной коммерции. В отчетном квартале сопоставимые продажи эмитента в этом направлении увеличились на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Costco Logistics расширила возможности электронной коммерции и облегчила продажу "больших и громоздких" товаров. Отметим, что выручка Costco Logistics составила 24% продаж в электронной коммерции".

Costco сообщила, что такие категории, как ювелирные изделия, предметы домашнего обихода, спортивные товары, аптека, электроника и специализированные товары, продемонстрировали сильный рост, обращают внимание в "Фридом Финанс".

"В настоящее время ретейлеры активно применяют омниканальную стратегию, чтобы обеспечить беспроблемный процесс покупок. Costco, основными конкурентами которой выступают Dollar Tree, Dollar General и Target Corp., не является исключением и активно участвует в цифровой трансформации. Руководство заявило, что в течение квартала на показатели компании влияли такие факторы, как сложности в цепочках поставок и инфляционное давление. Но Costco находится в выгодном положении по сравнению с некоторыми из конкурентов, поскольку имеет возможность заказывать товары на раннем этапе", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"Благодаря значительному росту продаж Costco в одних и тех же магазинах, продолжающемуся увеличению объемов электронной коммерции и более высокой, чем ожидалось, прибыли в условиях инфляции, руководство очень хорошо справляется со своими операционными проблемами. Однако мы полагаем, что текущие котировки акций уже в достаточной мере учитывают все позитивные аспекты, связанные с развитием компании. Кроме того, у Costco достаточно низкая маржинальность продаж, а прибыль в основном формируется за счет членских взносов. Хотя они демонстрируют позитивную динамику, их объем нельзя назвать внушительным", - указывают в инвесткомпании.

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