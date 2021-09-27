Существуют риски начала коррекции вниз цены акций ЛУКОЙЛа - "Велес Капитал"

Существуют риски начала нисходящей коррекции цены акций "ЛУКОЙЛа" в связи с наличием в настоящее время некоторой перекупленности, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Котировки акций "ЛУКОЙЛа" в понедельник росли, стремясь к историческому пику 7013 рублей на фоне повышения цен на нефть. Восходящий тренд по бумагам силен (показания ADX), но очередные максимумы не подтверждаются объемами, а выход за пределы верхней полосы Боллинджера дневного графика указывает на некоторую краткосрочную перекупленность и риски нисходящей коррекции, в особенности при неспособности закрепиться выше 7000 рублей. У текущих отметок открытие новых "лонгов" может оказаться опасным, а первыми целями коррекции в случае её начала станут поддержки 6850 рублей и 6720 рублей - у указанных уровней можно задуматься о покупках при благоприятных настроениях на нефтяных площадках, - отмечает эксперт инвесткомпании. - На данный момент актуальным является удержание ранее открытых "длинных" позиций или частичная фиксация прибыли. Не исключено, что "ЛУКОЙЛ" сделает уровень 7000 рублей новой важной поддержкой лишь после коррекции".

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