Вероятен рост цены нефти до $80/барр. и даже выше в краткосрочной перспективе - BCS GM

Вероятен рост цены нефти марки Brent до $80 за баррель и даже выше в краткосрочной перспективе, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"На рынке нефти наблюдается дефицит предложения, уровень запасов "черного золота" в развитых странах в целом нормализовался, при этом спрос в ближайшие месяцы будет довольно активно расти. Наш взгляд на рынок нефти сменился на позитивный - в краткосрочном плане вполне вероятно достижение ценой нефти марки Brent уровня $80 за баррель или выше", - пишет аналитик Рональд Смит.

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