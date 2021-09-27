"Финам" сохраняет рекомендацию покупать для бумаг Globaltrans с прогнозной ценой 618,45 рубля за штуку на апрель 2022 года, что предполагает потенциал роста 17,1% от текущего уровня с учетом дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе бумаги Globaltrans обладают потенциалом роста на фоне продолжающегося улучшения рыночной конъюнктуры в сегменте полувагонов. При этом предыдущие фундаментальные факторы привлекательности остаются в силе - компания продлевает долгосрочные сервисные контракты с крупными клиентами, выплачивает дивиденды и демонстрирует высокие показатели операционной эффективности. После публикации слабой отчетности за 1П2021 началась коррекция цены бумаг, которая сейчас является хорошей возможностью для покупок", - пишут эксперты.

Globaltrans - одна из крупнейших компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории РФ, стран СНГ и Балтии.

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