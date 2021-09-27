Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4440-4490п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4440-4490 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс S&P 500 закрепился выше 50-дневной скользящей средней, подтвердив краткосрочный разворот. RSI также вновь преодолел уровень 50 пунктов, сигнализируя о перехвате инициативы "быками". Ближайшим сопротивлением выступает нижняя граница долгосрочного восходящего тренда в районе 4500 пунктов", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Публикации значимой макростатистики на понедельник не запланировано.

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