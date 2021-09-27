BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Lam Research, Verizon Communications, Anthem, NXP Semiconductors NV и Vertex Pharmaceuticals, говорится в комментарии инвесткомпании.

Lam Research поставляет оборудование для производства пластин и критичные для производства полупроводников услуги. "Intel и TSMC объявили об агрессивных долгосрочных планах повышения расходов на производство. Сейчас полупроводниковые компании, не способные удовлетворить спрос, обращаются к производителям пластин наподобие Lam. Среди других долгосрочных драйверов отметим "гонку вооружений" в сегменте полупроводников между США и Китаем. Рост облачных дата-центров и ранняя стадия цикла смартфонов с поддержкой 5G станут факторами долгосрочного роста компании", - отмечают эксперты.

Verizon Communications - лидер телекоммуникационного сектора США. "Мы полагаем, что недавнее крупное приобретение активов Verizon станет критичным шагом в наращивании компанией услуг 5G в ближайшие несколько лет. Компания также пытается монетизировать контент за счет альянсов, таких как с сервисами видео-стриминга YouTube TV, Disney + и Discovery+, не пытаясь приобрести компании по производству контента", - указывают аналитики.

Anthem - одна из крупнейших американских компаний в области медицинского страхования. "Будучи независимым лицензиатом Ассоциации Голубого Креста и Голубого Щита, компания предлагает программы медицинского и специального страхования для госструктур и коммерческих клиентов. Anthem обгоняла сектор в период пандемии, выигрывая от программ Medicare и Medicaid, увеличивая количество членов в госсегменте, а также за счет запуска собственного менеджера по аптечным льготам (PBM) IngenioRX. Компания также рассматривает приобретение ряда активов, которые, на наш взгляд, упрочат ее позиции на рынке", - пишут эксперты инвесткомпании.

NXP Semiconductors NV предлагает широкий спектр полупроводниковой продукции, является ведущим поставщиком для авторынка. "Согласно данным за 2020 год, доля рынка NXP и Infineon находится в рамках 11-13%, а более половины мирового рынка поделено между несколькими некрупными игроками. Такая ситуация дает NXP возможность серьезно нарастить рыночную долю. NFC - один из многочисленных сегментов роста для NXP. Компания реализует привлекательную модель интегрированного производства, что дает ей конкурентное преимущество", - отмечают в инвесткомпании.

Vertex Pharmaceuticals - биотехнологическая компания, специализирующаяся на редких заболеваниях. "Котировки акций серьезно просели за последний год в свете решения компании о прекращении разработки двух экспериментальных препаратов. Мы рассматриваем падение котировок как чрезмерную реакцию и одновременно как возможность для покупки бумаг, поскольку компания наращивает рентабельность и прибыль, а ее результаты превышают ожидания рынка. Также отметим ассортимент продукции компании с фокусом на препараты от муковисцидоза и обширный портфель препаратов в разработке. Мы повышаем наши оценки EPS компании на 2021-22 гг. до $12,35 и $13,20", - пишут эксперты.

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