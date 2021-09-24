Рубль вечером перешел к росту в парах с долларом и евро благодаря развернувшейся вверх нефти

Москва. 24 сентября. Доллар США и евро, демонстрировавшие в течение большей части торгов позитивную динамику, в пятницу вечером перешли к снижению на "Московской бирже", рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 72,76 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,235 руб./EUR1, подешевев на 27,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 17 копеек - до 78,37 рубля. Повышение рубля в паре с евро более заметное за счет того, что американская валюта 24 сентября дорожает к большинству мировых валют на рынке Forex в ожидании возможного скорого начала сворачивания стимулирующих программ Федрезервом США.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 24 сентября благодаря как развернувшимся вверх после локальной коррекции ценам на нефть, так и наметившейся к вечеру пятницы стабилизации ситуации на мировых рынках капитала. При этом нацвалюта практически полностью проигнорировала новые санкционные инициативы законодателей США.

В середине дня давление на мировых инвесторов оказывала ситуация с долговыми проблемами одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group. В четверг ведущее подразделение компании Hengda Real Estate выплатило проценты по внутренним облигациям. Однако в западных СМИ появились сообщения о том, что иностранные держатели облигаций Еvеrgrande пока не получили причитающиеся им выплаты, совокупная сумма которых составляет $83,5 млн. Застройщик может осуществить выплаты позднее: в распоряжении компании есть 30-дневный период отсрочки перед тем, как будет объявлен дефолт. Беспокойство трейдеров связано главным образом с тем, что если компания все-таки не сможет осуществить процентные выплаты, то иностранные держатели облигаций Evergrande понесут потери. Это поднимет вопрос об их финансовой состоятельности и может привести к тому, что они начнут продавать другие свои активы для привлечения средств.

Однако ближе к вечеру ситуация на мировых рынках стабилизировалась, в частности, американские фондовые индексы, открывшись в пятницу умеренным снижением, впоследствии смогли выйти в небольшой плюс. В свою очередь цены на нефть после локальной коррекции в первой половине дня вечером в пятницу также развернулись в сторону роста.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $77,81 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,74 за баррель, что на 0,6% выше итогового значения 23 сентября. Поддержку рынку на этой неделе оказывают рост спроса на топливо и данные о сокращении запасов нефти в США. Также в центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". На текущий момент не возобновлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе.

При этом нацвалюта пока никак не отреагировала на санкционные новости. Так, Палата представителей Конгресса США 23 сентября приняла оборонный бюджет на 2022 год, включив в него поправки, касающиеся новых санкций против газопровода "Северный поток 2", суверенного долга России, а также против ряда российских представителей. Свой вариант оборонного бюджета готовит также Сенат. Законопроекты обеих палат должны быть объединены и после этого поступить на подпись президенту США. Новые санкционные инициативы американских законодателей запрещают американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Распространять запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

В настоящее время действуют санкции в отношении первичного размещения российских суверенных облигаций. Так, с 14 июня американским финансовым институтам запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях, а также предоставлять кредиты министерству финансов, Центробанку или Фонду национального благосостояния (ФНБ). С этого дня Минфин размещает только ОФЗ новых выпусков, зарегистрированные после вступления санкций в силу. Еще раньше, с 26 августа 2019 года, были введены санкции, запрещающие американским инвесторам покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке.

"Российский рубль большую часть дня находился в отрицательной зоне. Давление на рубль в конце недели объяснялось общим подавленным состоянием мировых рынков вследствие того, что один из крупнейших застройщиков Китая Evergrande не смог выплатить купон по своим долларовым обязательствам в четверг, приближаясь все ближе к дефолту. Кроме того, Федрезерв США в среду объявил о готовности приступить к сворачиванию покупок активов, а члены заседания все больше склоняются к решению повысить процентную ставку уже в 2022 году. Среди негативных факторов можно также отметить принятие Палатой представителей Конгресса США оборонного бюджета, содержащего в том числе запрет гражданам США покупать суверенной долг России на вторичном рынке. Тем не менее, окончательный текст законопроекта еще должен быть согласован в Сенате и подписан президентом Джо Байденом, собирающимся встретиться, по сообщениям СМИ, с Владимиром Путиным в октябре", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

По словам ведущего аналитика отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Анны Зайцевой, "американский доллар имеет существенное преимущество перед единой европейской валютой в виде различий подходов к денежно-кредитной политике со стороны ФРС и ЕЦБ, что будет способствовать его укреплению на среднесрочном горизонте. Так, ФРС уже готовится к сворачиванию программы QE и не исключает повышения ключевой ставки в 2022 году, тогда как ЕЦБ еще долгое время может сохранять "ультрамягкий" подход к ДКП. Как заявила сегодня глава европейского регулятора Кристин Лагард, недавний всплеск инфляции в еврозоне был вызван временными факторами, и в следующем году ожидается ее замедление до 1,7%. Таким образом, инфляционное давление в европейском регионе не столь угрожающее, как в Соединенных Штатах, что дает ЕЦБ пространство для маневра".

Как отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов, "эта неделя прошла в обсуждении результатов парламентских выборов в России и без существенных потрясений. Из экономических факторов, которые незначительно повлияли на стоимость мировых валют, можно отметить рост цен на энергоресурсы в преддверии осени и зимы. Одновременно с этим ЦБ РФ выступил с заявлением о сохранении направления ужесточения денежно-кредитной политики. На этом фоне доходности российских облигаций выросли. Вопрос ближайшего будущего - намерения ФРС США в отношении процентных ставок. На фоне ожиданий, что мировые банки будут сворачивать экономические стимулы, доллар может укрепиться. При этом факторами, которые будут оказывать поддержку рублю, могут стать дальнейший рост цен на нефть, а также налоговые поступления в бюджет от компаний".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 25-27 сентября на 28,36 копейки, до 73,0081 руб./$1, и поднял курс евро на 47,83 копейки, до 85,6823 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 18,77 копейки по отношению к четвергу и составил 72,9162 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 20,47 копейки и составил 72,9471 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 755,025 млн, из которых $712,717 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 42,308 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 35,71 копейки, до 85,5623 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 25,57 копейки и составил 85,5444 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR449,368 млн, из которых EUR150,042 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR299,326 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные кредиты (1-6 месяцев) практически не изменились в цене. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась за день на 2 базисных пункта - до 6,93% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась также на 2 базисных пункта - до 7,03% годовых. В свою очередь ставки на срок 1 месяц и 3 месяца не изменились по сравнению с четвергом, составив 7,23% и 7,47% годовых соответственно, а ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 базисный пункт - до 7,58% годовых.