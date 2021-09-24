.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером перешел к росту в парах с долларом и евро благодаря развернувшейся вверх нефти
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в августе в России замедлился до 4,7%
В августе рост промпроизводства в РФ замедлился до 4,7% после 7,2% в июле, сообщил Росстат. По отношению к августу" доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,5%.
 
Инфляция в РФ в базовом сценарии ожидается в 5,8%, но есть риски превышения прогноза - Решетников
Инфляция в РФ в базовом сценарии прогноза ожидается на уровне 5,8%, но есть риски выхода показателя за эти рамки, прокомментировал журналистам текущий прогноз по инфляции глава Минэкономразвития Максим Решетников. "У нас действительно в прогнозе...
 
Банки резко нарастили выдачу кредитов населению
В России выдача кредитов населению выросла на 19,6% с июля по середину сентября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., сообщил "Известиям" гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. Лидером повышения стали необеспеченные ссуды,...
 
ФНС разработала для малого бизнеса новый налоговый режим
Федеральная налоговая служба разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса. Согласно законопроекту, новый режим предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН),...
 
24 сентября 2021 года 19:50

Рубль вечером перешел к росту в парах с долларом и евро благодаря развернувшейся вверх нефти

Москва. 24 сентября. Доллар США и евро, демонстрировавшие в течение большей части торгов позитивную динамику, в пятницу вечером перешли к снижению на "Московской бирже", рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 72,76 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,235 руб./EUR1, подешевев на 27,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 17 копеек - до 78,37 рубля. Повышение рубля в паре с евро более заметное за счет того, что американская валюта 24 сентября дорожает к большинству мировых валют на рынке Forex в ожидании возможного скорого начала сворачивания стимулирующих программ Федрезервом США.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 24 сентября благодаря как развернувшимся вверх после локальной коррекции ценам на нефть, так и наметившейся к вечеру пятницы стабилизации ситуации на мировых рынках капитала. При этом нацвалюта практически полностью проигнорировала новые санкционные инициативы законодателей США.

В середине дня давление на мировых инвесторов оказывала ситуация с долговыми проблемами одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group. В четверг ведущее подразделение компании Hengda Real Estate выплатило проценты по внутренним облигациям. Однако в западных СМИ появились сообщения о том, что иностранные держатели облигаций Еvеrgrande пока не получили причитающиеся им выплаты, совокупная сумма которых составляет $83,5 млн. Застройщик может осуществить выплаты позднее: в распоряжении компании есть 30-дневный период отсрочки перед тем, как будет объявлен дефолт. Беспокойство трейдеров связано главным образом с тем, что если компания все-таки не сможет осуществить процентные выплаты, то иностранные держатели облигаций Evergrande понесут потери. Это поднимет вопрос об их финансовой состоятельности и может привести к тому, что они начнут продавать другие свои активы для привлечения средств.

Однако ближе к вечеру ситуация на мировых рынках стабилизировалась, в частности, американские фондовые индексы, открывшись в пятницу умеренным снижением, впоследствии смогли выйти в небольшой плюс. В свою очередь цены на нефть после локальной коррекции в первой половине дня вечером в пятницу также развернулись в сторону роста.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $77,81 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,74 за баррель, что на 0,6% выше итогового значения 23 сентября. Поддержку рынку на этой неделе оказывают рост спроса на топливо и данные о сокращении запасов нефти в США. Также в центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". На текущий момент не возобновлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе.

При этом нацвалюта пока никак не отреагировала на санкционные новости. Так, Палата представителей Конгресса США 23 сентября приняла оборонный бюджет на 2022 год, включив в него поправки, касающиеся новых санкций против газопровода "Северный поток 2", суверенного долга России, а также против ряда российских представителей. Свой вариант оборонного бюджета готовит также Сенат. Законопроекты обеих палат должны быть объединены и после этого поступить на подпись президенту США. Новые санкционные инициативы американских законодателей запрещают американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Распространять запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

В настоящее время действуют санкции в отношении первичного размещения российских суверенных облигаций. Так, с 14 июня американским финансовым институтам запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях, а также предоставлять кредиты министерству финансов, Центробанку или Фонду национального благосостояния (ФНБ). С этого дня Минфин размещает только ОФЗ новых выпусков, зарегистрированные после вступления санкций в силу. Еще раньше, с 26 августа 2019 года, были введены санкции, запрещающие американским инвесторам покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке.

"Российский рубль большую часть дня находился в отрицательной зоне. Давление на рубль в конце недели объяснялось общим подавленным состоянием мировых рынков вследствие того, что один из крупнейших застройщиков Китая Evergrande не смог выплатить купон по своим долларовым обязательствам в четверг, приближаясь все ближе к дефолту. Кроме того, Федрезерв США в среду объявил о готовности приступить к сворачиванию покупок активов, а члены заседания все больше склоняются к решению повысить процентную ставку уже в 2022 году. Среди негативных факторов можно также отметить принятие Палатой представителей Конгресса США оборонного бюджета, содержащего в том числе запрет гражданам США покупать суверенной долг России на вторичном рынке. Тем не менее, окончательный текст законопроекта еще должен быть согласован в Сенате и подписан президентом Джо Байденом, собирающимся встретиться, по сообщениям СМИ, с Владимиром Путиным в октябре", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

По словам ведущего аналитика отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Анны Зайцевой, "американский доллар имеет существенное преимущество перед единой европейской валютой в виде различий подходов к денежно-кредитной политике со стороны ФРС и ЕЦБ, что будет способствовать его укреплению на среднесрочном горизонте. Так, ФРС уже готовится к сворачиванию программы QE и не исключает повышения ключевой ставки в 2022 году, тогда как ЕЦБ еще долгое время может сохранять "ультрамягкий" подход к ДКП. Как заявила сегодня глава европейского регулятора Кристин Лагард, недавний всплеск инфляции в еврозоне был вызван временными факторами, и в следующем году ожидается ее замедление до 1,7%. Таким образом, инфляционное давление в европейском регионе не столь угрожающее, как в Соединенных Штатах, что дает ЕЦБ пространство для маневра".

Как отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов, "эта неделя прошла в обсуждении результатов парламентских выборов в России и без существенных потрясений. Из экономических факторов, которые незначительно повлияли на стоимость мировых валют, можно отметить рост цен на энергоресурсы в преддверии осени и зимы. Одновременно с этим ЦБ РФ выступил с заявлением о сохранении направления ужесточения денежно-кредитной политики. На этом фоне доходности российских облигаций выросли. Вопрос ближайшего будущего - намерения ФРС США в отношении процентных ставок. На фоне ожиданий, что мировые банки будут сворачивать экономические стимулы, доллар может укрепиться. При этом факторами, которые будут оказывать поддержку рублю, могут стать дальнейший рост цен на нефть, а также налоговые поступления в бюджет от компаний".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 25-27 сентября на 28,36 копейки, до 73,0081 руб./$1, и поднял курс евро на 47,83 копейки, до 85,6823 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 18,77 копейки по отношению к четвергу и составил 72,9162 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 20,47 копейки и составил 72,9471 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 755,025 млн, из которых $712,717 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 42,308 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 35,71 копейки, до 85,5623 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 25,57 копейки и составил 85,5444 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR449,368 млн, из которых EUR150,042 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR299,326 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные кредиты (1-6 месяцев) практически не изменились в цене. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась за день на 2 базисных пункта - до 6,93% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась также на 2 базисных пункта - до 7,03% годовых. В свою очередь ставки на срок 1 месяц и 3 месяца не изменились по сравнению с четвергом, составив 7,23% и 7,47% годовых соответственно, а ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 базисный пункт - до 7,58% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 сентября 2021 года 19:32
Рынок акций РФ на неделе прервал подъем из-за коррекционных настроений
Рынок акций РФ на неделе прервал подъем из-за наметившихся коррекционных настроений на мировых фондовых площадках, хотя фактором поддержки выступила подорожавшая нефть из-за медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе. Федрезерв США на сентябрьском заседании сохранил ставки и объем программы выкупа активов, но подтвердил планы начать сокращение мер стимулирования до конца текущего года - это не вызвало негативной реакции рынков. Негативным фактором для рынка акций РФ оставался вывод средств из российских активов нерезидентами, а также новые налоговые инициативы Минфина РФ и антироссийские санкционные планы США.    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 19:30
Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз во главе с ММК и НОВАТЭКом, неделю закрыл в слабом "плюсе"
Москва. 24 сентября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после роста, сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (Brent поднялась в район $78 за баррель); локомотивом отката выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" и "НОВАТЭКа" на корпоративных новостях, обновили максимумы бумаги "Роснефти".    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 19:00
Высока вероятность снижения индекса S&P 500 до 4000 п. в IV квартале - BCS Express
Высока вероятность снижения индекса S&P 500 до 4000 пунктов в IV квартале, сообщается в аналитическом материале BCS Express. "Индекс S&P 500 с начала года прибавил около 19% и находится ненамного ниже исторических максимумов. Рост проходит волнообразно - усилилась волатильность", - отмечает...    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 18:50
Цены евробондов РФ снизились за неделю на фоне нестабильности мировых рынков и новых санкционных сообщений
Москва. 24 сентября. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели умеренное снижение на фоне негативных сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, а также новых сообщений на санкционную тематику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене по итогам пяти дней, но не так сильно, как отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты.    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 18:41
Рост цен на газ может приблизить котировки нефти к уровню $80/барр. - Сбер Управление Активами
Дальнейший рост цен на газ может приблизить котировки нефти Brent к уровню $80 за баррель, говорится в комментарии Сбер Управление Активами. "Нефть в конце недели закрепляется выше $77 за баррель, достигнув максимума за три года. Основным драйвером роста выступает сокращение запасов в США, а...    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 18:19
"Финам" рекомендует покупать акции Sino Biopharmaceutical с целью HKD 8,98
"Финам" рекомендует покупать акции Sino Biopharmaceutical с целевой ценой 8,98 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 41,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Биофармацевтическая компания Sino Biopharmaceutical располагает...    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 17:51
Акции Accenture интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express
Акции Accenture интересны для вложений в долгосрочный инвестиционный портфель, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Бумаги компании хорошо подходят для долгосрочного портфеля. Происходящая в мире трансформация будет способствовать увеличению финансовых показателей Accenture на длинном...    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 17:25
Вероятно краткосрочное повышение волатильности акций Alibaba - "Фридом Финанс"
Вероятно повышение волатильности акций Alibaba Group Holding в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Инвестиционное подразделение китайского гиганта электронной коммерции Alibaba объявило о продаже своего пакета акций в размере 5,01% в...    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 17:06
"Финам" позитивно оценивает перспективы акций ММК
"Финам" позитивно оценивает перспективы акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), рекомендуя покупать бумаги на провалах и коррекциях, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Высокая дивидендная доходность бумаг и перспектива возврата в состав MSCI Russia...    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 16:46
Сохраняются риски снижения котировок акций AAR к $28,5-30,5 - BCS Express
Сохраняются риски снижения котировок акций AAR Corp. к уровням $28,5-30,5 в ближайшее время, которые будут интересны для входа в длинные позиции, говорится в комментарии BCS Express. 23 сентября AAR Corp. опубликовала отчет за I квартал финансового 2022 года, закончившийся 31 августа. Результаты...    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 16:23
Акции ММК, НОВАТЭКа и "Детского мира" будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ММК", "НОВАТЭКа" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "ММК" в пятницу сообщил, что Mintha Holding Limited, представляющая интересы контролирующего акционера, Виктора Рашникова, продала 167,6...    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции OraSure Technologies с целью $12,96
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции OraSure Technologies с целью $12,96 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: выше $11,55, потенциальная доходность: 12,21%, стоп-приказ: $10,93, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль OraSure Technologies...    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 16:00
Рубль днем стабилен к евро и слегка снижается к доллару на фоне ухудшения внешней конъюнктуры
Москва. 24 сентября. Доллар США слегка дорожает, евро относительно стабилен на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 15:43
Возможно продолжение роста цены нефти в ближайшее время - Saxo Bank
Возможно продолжение роста цены нефти марки Brent в ближайшее время, считают аналитики Saxo Bank. "Котировки нефти собираются закончить повышением пятую неделю подряд; нефть марки Brent торгуется около наивысшего с 2018 года уровня закрытия - и это в день, когда Китай проводит первую распродажу...    читать дальше
.
24 сентября 2021 года 15:22
Возможен рост индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможен рост индексов Мосбиржи и РТС к уровням 4150 пунктов и 1800 пунктов соответственно на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС выглядят готовыми к дальнейшему повышению (4150 пунктов и 1800...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.