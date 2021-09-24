Рынок акций РФ на неделе прервал подъем из-за коррекционных настроений

Рынок акций РФ на неделе прервал подъем из-за наметившихся коррекционных настроений на мировых фондовых площадках, хотя фактором поддержки выступила подорожавшая нефть из-за медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе. Федрезерв США на сентябрьском заседании сохранил ставки и объем программы выкупа активов, но подтвердил планы начать сокращение мер стимулирования до конца текущего года - это не вызвало негативной реакции рынков. Негативным фактором для рынка акций РФ оставался вывод средств из российских активов нерезидентами, а также новые налоговые инициативы Минфина РФ и антироссийские санкционные планы США.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 16 по 22 сентября составил $30 млн против $50 млн ранее (две недели оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $10 млн против ушедших $50 млн ранее (15 недель оттоков).

В период с 20 по 24 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,1% и составил 4038,23 пункта, индекс РТС прибавил 0,1% и достиг 1747,56 пункта на фоне снижения доллара до 72,79 руб./$1 (-0,06 рубля) и выросшей ноябрьской нефти Brent до $77,78 за баррель (+3%).

Неделя на рынке акций РФ началась с ощутимого отката вслед за мировыми площадками в преддверии заседания Федрезерва США и на фоне негативных сигналов из Китая, где крупный застройщик Evergrande оказался на грани банкротства; лидировали в снижении акции металлургов во главе с "Мечелом" (-12,1%) и "Распадской" (-7,4%) из-за ожиданий роста НДПИ для сектора, при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний. Индекс МосБиржи локально падал в район 3955 пунктов, но к закрытию отскочил к 3970 пунктам, индекс РТС смог удержаться чуть выше 1700 пунктов.

Минфин РФ обозначил майнингу объемы дополнительных выплат в бюджет 2022 года, на текущем этапе предполагается, что компании ждет и повышение НДПИ, и введение дифференцированной шкалы по налогу на прибыль.

Возможное банкротство крупного китайского девелопера способно вызвать замедление экономики Китая и ослабить спрос на сырьевых рынках. Нефть Brent просела к $74,4 за баррель на фоне укрепления доллара.

Во вторник коррекционный рост рынка акций РФ вместе с мировыми площадками оказался скомканным из-за слабости нефти, которая вечером растеряла почти весь утренний подъем, а также опасений за экономику Китая в свете угрозы банкротства крупнейшего застройщика Evergrande. Индекс МосБиржи остался на уровне предыдущего дня на фоне укрепления рубля, индекс РТС превысил 1710 пунктов, при этом лидировали в росте бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,2%), "Газпрома" (+2,4%) и "Роснефти" (+1,1%).

Правительство РФ в целом готово "в качестве эксперимента" разрешить "Роснефти" экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом", сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект доклада вице-премьера Александра Новака президенту. "Газпром" выиграл аукционы по покупке Восточно-Малыгинского и Восточно-Харасавэйского участков в ЯНАО, сумма покупки составила 17 млрд рублей. Минэкономразвития РФ повысило прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 3,8% до 4,2%. Ведомство также сохранило прогноз по росту инвестиций в 2021 году на уровне 4,5%.

Нефть Brent падала в район $73,3 за баррель, но на американской сессии смогла отскочить выше $74 за баррель на фоне известий о медленном восстановлении добычи после урагана "Ида" и статистике о падении запасов сырья в США.

В среду рынок акций РФ вырос вслед за внешними фондовыми площадками и рынком сырья (Brent превысила $75 за баррель, подорожали металлы) на новостях от китайского застройщика Evergrande и в ожидании итогов заседания Федрезерва США. Индексы отыграли потери начала недели: индекс МосБиржи превысил 4030 пунктов, индекс РТС поднялся в район 1750 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "Русала" (+6,3%) на новостях о налогах для компании, а также не входящие в расчет основных индексов акции "Мечела" (+15,5% и +7,2% "префы").

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что "Русала" не коснулись свежие изменения налогового законодательства из-за наименьшей среди металлургов доли доходов, вызванной благоприятной конъюнктурой мирового рынка. "По алюминию такого прироста сверхконъюнктурных доходов не было до последнего времени, до всех политических событий в Гвинее, поэтому "Русал" и был вне наших предложений", - пояснил он.

Китайский девелопер China Evergrande сообщил о достаточности средств для погашения текущих платежей по своему внутреннему долгу, что немного успокоило рынки (хотя в сентябре Evergrande также предстоит выплата купонов по долларовым бондам со сроком погашения в марте 2022 года и в марте 2024 года).

В среду Народный банк Китая и Банк Японии приняли решения не менять базовые процентные ставки. Нефть Brent выросла до $75,7 за баррель на фоне неоднозначной статистики Минэнерго США, показавшей недельное сокращение запасов нефти и увеличение резервов бензина.

Федрезерв США по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо не стал менять процентную ставку (0-0,25% годовых) и сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд (в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд).

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) показал, что 9 из 18 руководителей американского ЦБ ожидают повышения базовой ставки в 2022 году, причем трое из них полагают, что ставка в следующем году будет увеличена дважды. ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,9% с ожидавшихся в июне 7%, а на 2022 год - повысила до 3,8% с 3,3%. Ожидания относительно темпов роста потребительских цен (индекс PCE) в текущем году повышены до 4,2% с 3,4%, в следующем - до 2,2% с 2,1%.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ФРС может объявить о старте сворачивания программы выкупа активов уже на следующем заседании в ноябре, а ее завершение не исключено к середине следующего года. По словам Пауэлла, ФРС "легко" может начать сокращение выкупа активов уже в ноябре в случае сильных данных по рынку труда.

Тем не менее, рынок акций США в среду вырос, вслед за ним позитивная динамика отмечалась в четверг в Азии и Европе, также подорожала нефть (Brent превысила $77 за баррель).

На этом фоне рынок акций РФ в четверг превысил 4050 пунктов по индексу МосБиржи, при этом в лидерах роста выступили бумаги "Магнита" (+5,2%), а тормозили подъем просевшие бумаги Сбербанка (-0,4%).

К негативным новостям можно отнести новые антироссийские санкционные инициативы США. Конгрессмен от Демократической партии США Брэд Шерман внес поправку в оборонный бюджет на 2022 год, которая предлагает ввести санкции, запрещающие американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Распространить запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

Тем временем, российским властям удалось договорится с представителями бизнеса об основных параметрах новых налоговых инициатив, о чем заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Акциз на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, ставка НДПИ на железную руду - 4,8%, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

Компания Evergrande подтвердила осуществление процентных выплат по внутренним облигациям в срок (232 млн юаней или $35,9 млн). Однако пока не ясно, осуществит ли компания процентные выплаты в размере $83,5 млн по пятилетним долларовым бондам в конце сентября.

Нефть продолжила рост на фоне проблем дефицита поставок природного газа в Европе, которые могут повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период. Goldman Sachs ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

В пятницу рынок акций РФ возобновил снижение на фоне наметившейся коррекции фондовых площадок в Азии и Европе, сдерживающим фактором выступила высокая нефть (Brent закрепилась выше $77 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже 4040 пунктов, при этом локомотивом отката на высоких оборотах выступили акции "НОВАТЭКа" (-1,5%) и "Магнитогорского металлургического комбината" (-6,9%) на корпоративных новостях, а бумаги "Роснефти" (+2,1%) обновили максимум.

Американские власти предъявили заместителю председателя правления, главному финансовому директору "НОВАТЭКа" Марку Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. По сообщению Минюста США, Джетвей был арестован, ему угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. Чуть позже агентство Bloomberg сообщило в пятницу, что Суд по Флориде освободил Джетвея под залог в $80 млн. По версии налоговиков, в период с 2005-го по 2016 год Джетвей при помощи офшорных схем скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги.

Акции ММКК упали после отсечки на Мосбирже дивидендов за II квартал (3,53 рубля на акцию). Кроме того, Mintha Holding Limited, представляющая интересы основного владельца ММК Виктора Рашникова, продала 1,5% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок. Всего размещено 167 млн 614 тыс. 50 акций ММК, доля Mintha в компании по итогам сделки сократится до 79,76%, а free float вырастет с 18,74% до 20,24%. Рост free float повышает шансы ММК на возврат в состав индекса MSCI Russia, из которого компанию исключили в ноябре прошлого года.

Спрос на акции "Роснефти" подогревался ожиданиями разрешения для компании экспортировать газ по "Северному потоку 2".

В период с 20 по 24 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Россети Сибири" (+15%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+7%), "Роснефти" (+7%); хуже рынка оказались акции "Россети Центра и Приволжья" (-8%), банка "Санкт-Петербург" (-7%), "Мечела" (-7% и -7% "префы").

Динамика рынка акций РФ в конце сентября будет определяться колебаниями нефти и газа, а также новостями из Китая. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 4000-4100 пунктов, для индекса РТС - 1700-1800 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".