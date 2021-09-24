Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз во главе с ММК и НОВАТЭКом, неделю закрыл в слабом "плюсе"

Москва. 24 сентября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после роста, сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (Brent поднялась в район $78 за баррель); локомотивом отката выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" и "НОВАТЭКа" на корпоративных новостях, обновили максимумы бумаги "Роснефти".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4038,23 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1747,56 пункта (-0,3%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 6,9%.

Доллар просел до 72,79 рубля (-0,05 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС прибавили по 0,1%, доллар просел на 0,06 рубля.

Акции "ММК" упали на 6,9% (до 72,4 рубля) после отсечки на Мосбирже дивидендов за II квартал (3,53 рубля на бумагу), также подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,5%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,2%), акции "НОВАТЭКа" (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,5% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%).

Американские власти предъявили заместителю председателя правления, главному финансовому директору "НОВАТЭКа" Марку Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. По сообщению Минюста США, Джетвей был арестован, ему угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. Чуть позже в пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Суд по Флориде освободил Джетвея под залог в $80 млн. По версии налоговиков, в период с 2005-го по 2016 год Джетвей при помощи офшорных схем скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги.

Mintha Holding Limited, представляющая интересы основного владельца ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктора Рашникова, продала 1,5% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок. Всего размещено 167 млн 614 тыс. 50 акций ММК, доля Mintha в компании по итогам сделки сократилась до 79,76%, а free float вырос с 18,74% до 20,24%, сообщила компания.

Размещение акций ММК повышает шансы компании вернуться в индекс MSCI Russia в мае 2022 года (в рамках майского полугодового пересмотра индексов), полагает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) также отмечают, что проведение SPO увеличивает free float, что заметно повышает шансы ММК на возврат в состав индекса MSCI Russia, из которого компанию исключили в ноябре прошлого года. Эту новость стоит рассматривать положительно: вхождение в индекс означает приток средств со стороны пассивных фондов.

Подорожали в пятницу акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3%), "Роснефти" (+2,1%, до 607,9 рубля - новый максимум), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, в конце недели на рынки вернулась осторожность из-за опасений возможного банкротства китайской Evergrande, не выплатившей накануне проценты по облигациям.

Кроме того, в российскую повестку вернулся санкционный риск - Палата представителей Конгресса США поддержала поправку к оборонному бюджету на 2022 год, ужесточающую санкции против российского госдолга и предусматривающую запрет гражданам США заключать сделки с вновь выпущенным российским госдолгом на вторичном рынке. Тем не менее, перспективы этого документа в Сенате пока неясны.

Акции "НОВАТЭКа" упали после известий об аресте финдиректора компании в США за уклонение от уплаты налогов. В четверг горнодобывающие компании согласовали с правительством новый налоговый механизм, который начнет действовать с 2022 года. Итоговый вариант ограничивается повышением НДПИ, а прогрессивный налог на прибыль, ставка по которому зависит от объема выплачиваемых в прошлом дивидендов, с 2022 года вводиться не будет. Эти новости должны поддержать российские горно-металлургические компании, в частности, производителей стали и "Норникель", считает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, ухудшение настроений на внешних фондовых площадках испортило недельные достижения российского рынка акций.

Проблемы китайской China Evergrande вновь беспокоят рынки. Компания в конце недели должна была погасить очередные платежи по долгам, но сообщений на эту тему не было. Соответственно, резко усилились ожидания дефолта, которого так боятся финансовые рынки.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) заявил, что арест в США зампредседателя правления Марка Джетвея по обвинениям в неуплате налогов не повлияет на операционную деятельность компании. Однако сам факт столкновения с американской судебной системой всегда нервирует инвесторов.

Кроме проблем китайского застройщика China Evergrande, на европейский рынок существенное негативное влияние оказали новости от Nike - накануне компания сообщила, что ее проблемы логистического характера могут усилиться на фоне вспышек COVID-19 и перебоев с контейнерными морскими перевозками. Nike также ухудшила прогноз на свой финансовый год.

Нефть завершает ростом третью неделю подряд. Китай в пятницу продал 4,43 млн баррелей из стратегических резервов, но рынок этого не заметил. Пока котировки удерживаются выше $77 за счет снижения запасов в США, неполного восстановления добычи в Мексиканском заливе и неспособности некоторых членов ОПЕК+ нарастить свое производство до сентябрьских квот, полагает Кочетков.

Руководитель отдела управления акциями "Сбер Управление Активами" Евгений Линчик ожидает, что высокая нефть поддержит и дальше российский рынок акций.

Правительство РФ приняло решение о повышении пошлин в размере 2,7% на сталь и 4,8% на руду. Эти нововведения согласно достигнутой договоренности не будут подвергаться изменениям в ближайшие 3 года. В наилучшем положении из металлургов находится "Русал", поскольку важный источник сырья для ее продукции находится за рубежом.

Нервозность на мировых площадках усилилась в конце недели, затмив весь позитив после заседания ФРС. Ситуация с возможным дефолтом китайского девелопера Evergrande развивается не по самому лучшему сценарию. Компания хоть и объявила о планах выплатить купоны по облигациям, номинированным в юанях, однако сообщила, что одно из подразделений перестало платить зарплаты и заморозило выплаты подрядчикам. После этого инвесторы обеспокоились, что заявления о выплатах по облигациям могут остаться лишь заявлениями.

Нефть в конце недели поднялась к $78 за баррель, достигнув максимума за три года. Основным драйвером роста выступает сокращение запасов в США, а также ослабление американской валюты. Ожидания участников рынка по поводу энергокризиса в зимний период, связанный с дефицитом газа, также оказывают положительное влияние на рынок "черного золота". Дальнейший рост цен на газ может приблизить нефтяные котировки к $80 за баррель.

Общая среднерыночная тенденция остается положительной, снижение индексов не превышает рамки локальной коррекции. На следующей неделе ожидается смешанная динамика, ориентир по индексу МосБиржи составляет 3950-4070 пунктов, по индексу РТС - 1650-1750 пунктов, полагает Линчик.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, неплохо выглядят отстававшие ранее в росте акции "Роснефти" - бумаги обновили максимум, вырвавшись из боковика 530-580 руб. Закрепление выше 580 руб. улучшает техническую картину, что вкупе с фундаментальной силой и ожиданиями разрешения "Роснефти" экспортировать газ по "Северному потоку 2" позволит бумагам расти дальше.

Бумаги черных металлургов переварили решение правительства отобрать в следующем году у них часть прибыли. Причем, судя по новостям, отберут немного меньше того, что изначально предлагал Минфин. Но самое главное - отложен совсем спорный вопрос о повышении налога на прибыль для компаний, платящих высокие дивиденды.

Настораживает нисходящая динамика акций Сбербанка, что формирует настрой на коррекцию всего рынка вниз. Однако пока все говорит о том, что снижение вряд ли будет глубоким. Техническая картина по индексу МосБиржи пока позитивна и не мешает индикатору попытаться обновить исторический максимум в ближайшее время. От сильной просадки российские акции сдерживает дорогая нефть. На нефтяном рынке явно прослеживается нехватка добывающих мощностей, прежде всего в США. В связи с аномально дорогим газом растет спрос на тяжелые нефтепродукты в качестве замены газа на электростанциях. Не исключено, что котировки нефти Brent при появлении повода достигнут отметки $80 за баррель, откуда можно ждать коррекционного отката, считает Антонов.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-1%) и Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,1%, Nasdaq - на 0,5%).

На нефтяном рынке цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,5 выше уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $77,78 за баррель (+0,7% и +1,4% в четверг), ноябрьская цена WTI - $73,76 за баррель (+0,6% и +1,5% накануне).

Дефицит поставок природного газа в Европе может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Тем временем эксперты Bank of America (BofA) прогнозируют, что добыча нефти в США в следующем году увеличится на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с). В этом случае Штаты станут страной с самым быстрым ростом производства нефти вне ОПЕК+, пишет газета Financial Times.

Рост добычи в Штатах скажется на балансе спроса и предложения на мировом рынке, смягчив опасения экспертов, связанные с возможным дефицитом поставок, отмечают в BofA. Эксперты банка, однако, полагают, что даже в случае быстрого наращивания добычи американскими компаниями цены на нефть останутся выше $70 за баррель в следующем году и могут подняться до $100 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-11,3%), акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-5,9% и -6,6% "префы"), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-5,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,4%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-4,2%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-4,2%), ГДР EMC (MOEX: GEMC) (-3,5%), акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,4%).

Лидерами роста выступили акции "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+19,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+18,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+8,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+5,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,1 млрд рублей (из них 13 млрд рублей пришлось на акции "НОВАТЭКа", 12,68 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,56 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).