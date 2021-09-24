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Цены евробондов РФ снизились за неделю на фоне нестабильности мировых рынков и новых санкционных сообщений

Москва. 24 сентября. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели умеренное снижение на фоне негативных сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, а также новых сообщений на санкционную тематику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене по итогам пяти дней, но не так сильно, как отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты.

Начало недели было негативным для мировых финансовых рынков, которые оказались под давлением бегства инвесторов из рисковых активов на фоне сообщений о долговых проблемах китайского застройщика China Evergrande Group. При этом американские казначейские обязательства, напротив, выросли в цене за счет спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. На рынке отечественных евробондов появились продавцы, при этом заявки на продажу в основном поступали из Лондона. Но в целом российские бумаги вели себя более устойчиво по сравнению с облигациями большинства развивающихся стран.

Долговые проблемы китайского застройщика China Evergrande Group вызвали у инвесторов рост опасений, и это толкало вниз мировые финансовые рынки. Компании предстояло осуществить процентные выплаты по двум выпускам облигаций в четверг, но участники рынка опасались, что компания не сможет исполнить свои обязательства в полном объеме. В середине сентября Evergrande сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. Застройщик задерживал выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью.

Вместе с тем во вторник рынок валютных гособлигаций России смог отыграть часть потерь, понесенных в начале недели. Восстановительный рост цен был поддержан улучшением внешнего фона. Инвесторы снизили опасения, что риск дефолта крупного китайского девелопера Evergrande будет иметь системные последствия, выходящие за пределы Китая. На этом фоне доходность как десятилетних бумаг с погашением в 2029 году, так и самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизилась на 1 базисный пункт - до 2,21% годовых и 3,41% годовых соответственно.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств в ожидании объявления итогов сентябрьского заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.

В четверг российские еврооблигации вновь продемонстрировали снижение вслед за негативной динамикой US Treasuries, сформировавшейся после состоявшегося очередного заседания ФРС США. И если сразу после заседания Федрезерва наблюдался рост лишь "коротких" процентных ставок, а "длинный" сегмент был относительно стабильным, то 23 сентября в рост пошли доходности именно "длинных" облигаций. На российском рынке это привело к тому, что инвесторы тоже переставили котировки вниз, чтобы сохранить сложившиеся уровни кредитных спредов, но сделок при этом в целом совершается очень мало. Это свидетельствовало о том, что участники рынка не спешили избавляться от российских бумаг, а снижение цен носило чисто технический характер.

Федеральная резервная система по итогам сентябрьского заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. При этом в сообщении американского ЦБ отмечается, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв может объявить о старте сворачивания программы количественного смягчения уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября. Более того, он отметил, что центробанк "легко" может начать сокращать выкуп активов в ноябре в случае поступления сильных данных по рынку труда. Пауэлл не исключил, что программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года.

В последний день недели давление продавцов в секторе отечественных евробондов усилилось на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, о чем свидетельствовала негативная динамика большинства европейских фондовых индексов, падение фьючерсов на фондовые индикаторы США, а также отрицательная коррекция нефтяных цен. Давление на мировых инвесторов оказала ситуация с долговыми проблемами застройщика China Evergrande Group. В четверг ведущее подразделение компании Hengda Real Estate выплатило проценты по внутренним облигациям. Однако в западных СМИ появились сообщения о том, что иностранные держатели облигаций Еvеrgrande пока не получили причитающиеся им выплаты, совокупная сумма которых составляет $83,5 млн. Застройщик может осуществить выплаты позднее: в распоряжении компании есть 30-дневный период отсрочки перед тем, как будет объявлен дефолт.

Беспокойство трейдеров связано главным образом с тем, что если компания все-таки не сможет осуществить процентные выплаты, то иностранные держатели облигаций Evergrande понесут потери. Это поднимет вопрос об их финансовой состоятельности и может привести к тому, что они начнут продавать другие свои активы для привлечения средств. В результате повысится предложение, что скажется на динамике, казалось бы, несвязанных рынков.

Дополнительное давление на евробонды РФ оказали новые сообщения на санкционную тематику. Так, Палата представителей Конгресса США 23 сентября приняла оборонный бюджет на 2022 год, включив в него поправки, касающиеся новых санкций против газопровода "Северный поток 2", суверенного долга России, а также против ряда российских представителей. Свой вариант оборонного бюджета готовит также Сенат. Законопроекты обеих палат должны быть объединены и после этого поступить на подпись президенту США. Новые санкционные инициативы американских законодателей запрещают американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Распространять запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году снизились в цене за пять дней на 1,23%, до 138,46% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 3,38% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 1,36%, до 132,45% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 3 базисных пункта и составил 187 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2047 году упали в цене на 1,44% - до 129,43% от номинала (доходность выросла на 9 базисных пунктов, до 3,5% годовых). Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене 0,13%, подешевев до 112,15% от номинала (доходность выросла за неделю на 2 базисных пункта и 24 сентября составила 2% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,34%, до 113,1% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, до 1,81% годовых). Самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,25% - до 108,2% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 6 базисных пунктов и составил 48 пунктов). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам недели на 0,33%, составив 114,18% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 11 пунктов - до 140 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, продолжат умеренно снижаться на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках, чему будут способствовать итоги сентябрьского заседания ФРС США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, мировые долговые рынки могут оказаться под давлением продавцов из-за опасений скорого сворачивания стимулирующих программ и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, прежде всего Федрезервом США, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также будет держать в напряжении ситуация вокруг китайского застройщика Evergrande. Вместе с тем поддержку евробондам России будут оказывать такие факторы, как высокие цены на нефть и профицитное исполнение федерального бюджета.


Опубликовано: /Финмаркет/
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