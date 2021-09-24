Рост цен на газ может приблизить котировки нефти к уровню $80/барр. - Сбер Управление Активами

Дальнейший рост цен на газ может приблизить котировки нефти Brent к уровню $80 за баррель, говорится в комментарии Сбер Управление Активами.

"Нефть в конце недели закрепляется выше $77 за баррель, достигнув максимума за три года. Основным драйвером роста выступает сокращение запасов в США, а также ослабление американской валюты. Ожидания участников рынка по поводу энергокризиса в зимний период, связанный с дефицитом газа, также оказывают положительное влияние на рынок "черного золота". Дальнейший рост цен на газ может приблизить нефтяные котировки к $80 за баррель", - отмечает руководитель отдела управления акциями Евгений Линчик.

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